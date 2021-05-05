Netflix закрыл сериал про черного доктора Ватсона "Нерегулярные части"

Сервис Netflix принял решение не продлевать британское шоу "Нерегулярные части" (The Irregulars) на второй сезон. Хотя изначально планировал два как минимум. Об этом сообщил ScreenRant.

Первый, напомним, вышел на платформе 26 марта. Сериал - спин-офф историй про похождения Холмса и Ватсона (доктор при этом стал в актуальной версии опрятным черным джентльменом).

Действо развернуто в викторианском Лондоне конца XIX века и сосредоточено вокруг компании гендерно и расово разнообразных подростков, борющихся за выживание в суровом мире. В какой-то момент к ним обращается Ватсон с предложением подзаработать - и начинается череда мистических событий.

Доктора сыграл Ройс Пирресон, Холмса - Генри Ллойд-Хьюз.

Сериал недурно начал и в какой-то момент даже обошел в еженедельных профильных "чартах" "Сокола и Зимнего солдата", но не смог удержать темп.