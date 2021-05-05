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Netflix закрыл сериал про черного доктора Ватсона "Нерегулярные части"

Новости
    05.05.2021, 11:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Netflix принял решение не продлевать британское шоу "Нерегулярные части" (The Irregulars) на второй сезон. Хотя изначально планировал два как минимум. Об этом сообщил ScreenRant.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Первый, напомним, вышел на платформе 26 марта. Сериал - спин-офф историй про похождения Холмса и Ватсона (доктор при этом стал в актуальной версии опрятным черным джентльменом).

Действо развернуто в викторианском Лондоне конца XIX века и сосредоточено вокруг компании гендерно и расово разнообразных подростков, борющихся за выживание в суровом мире. В какой-то момент к ним обращается Ватсон с предложением подзаработать - и начинается череда мистических событий.

Доктора сыграл Ройс Пирресон, Холмса - Генри Ллойд-Хьюз.

Сериал недурно начал и в какой-то момент даже обошел в еженедельных профильных "чартах" "Сокола и Зимнего солдата", но не смог удержать темп.

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