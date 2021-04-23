Проект изначально позиционировался создателями даже не как сериал, а как полноценный фильм, разделенный на шесть частей, призванный показать дальнейшую судьбу двух сайдкиков Стива Роджерса.

Но в этом аспекте авторы явно не преуспели - у шоу нет "собственных" начала и завязки - оно, по сути, возникло из сцены передачи звездно-полосатого щита в последних "Мстителях". Финал также, хоть и оформлен вполне конкретно, все равно ощущается в большей степени концом главы, а не всего произведения.

Поэтому в "Соколе и Зимнем солдате" не чувствуется целостности. 13 лет назад в Marvel придумали схему, которая работала у них годами: вот Тони Старк попал в плен и сидит в яме, ему плохо; вот он из пупковых катышков и грязи собирает дуговой реактор; и вот уже он супергерой, побеждает всех злодеев и, объявив себя Железным человеком, триумфально и метафорически сваливает в закат. Джон Фавро тогда рассказывал, что за основу бралась модель комиксов-ваншотов - законченных самостоятельных историй, которые потом потенциально можно было объединить в один сюжет за счет второстепенных деталей, вплетенных в повествование. Такой подход идеально подошел для массовой аудитории.

Приключения же Сокола и Солдата все больше ощущаются чем-то нишевым и рассчитанным исключительно на гиков. На протяжении всего хронометража зрителям тупо накидывают имена, псевдонимы, прозвища и аббревиатуры: Пауэрброкер, ГСВ, Исайя Брэдли, Шэрон Картер, флэгсмешеры, Дора Милаж, Бэтлстар, Мадрипур, Уилфред Нагель и т.д. "Вообще-то хотелось сериал посмотреть, а не вот эти ваши ребусы разгадывать", - вполне может возмутиться зритель, которому не интересно "ковырять" комиксную подноготную происходящего и изучать множество фанатских теорий.

Экшн-составляющая, к сожалению, также получилась не такой впечатляющей. Драки явно недотягивают по качеству постановки до уровня тех же сериалов от Netflix, в которых Сорвиголова, например, в почти пятиминутной потасовке, снятой одним дублем, зрелищно раскидывает противников.

Если это сравнение может показаться некорректным - мол, в "Сорвиголове" упор сделан на реализм, а здесь парень летает по небу в костюме с крылышками, то в полном метре от Marvel схватки с теми же участниками были в разы убедительнее.

Что до раскрытия персонажей, то ярче других получился барон Земо, во многом, конечно, благодаря харизме актера Даниэля Брюля - противоречивый злодей буквально на себе "вытащил" пару эпизодов. Другой антагонист - Джон Уокер - также не отстает, Уайатту Расселу на удивление получилось создать действительно многогранный и неоднозначный образ.

Баки Барнс же в ходе сериала практически не меняется - Себастиан Стэн продолжает отыгрывать безэмоционального истукана.

Сэма Уилсона оценивать сложнее всего, потому что во второй половине шоу сюжет слишком грубо и вероломно заваливается в BLM-пропаганду, и за всей этой "повесточной" мишурой уже трудно различить характер и мотивы персонажа Энтони Маки, которого делают настолько угнетенным, что даже в банке кредит не дают.

Что получилось по-настоящему здорово - это юмор в первой половине сериала на этапе "притирки" двух главных героев. Большинство их шуток и взаимных подколов заставляют не то что улыбаться, а действительно смеяться в голос. Ближе к концовке, все это, опять же, сходит на нет, заканчиваясь извинениями Баки от лица всех белых людей за 500 лет рабства.

"Сокол и Зимний солдат" - это даже не мостик, а скорее костыль к следующему, возможно, более серьезному и масштабному проекту. Сериал получился очень средним, и если его пропустить, то глобального непонимания дальнейших событий киновселенной Marvel, это, скорее всего, не вызовет.

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