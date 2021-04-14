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Вышел трейлер финала "Сокола и Зимнего солдата"

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    14.04.2021, 08:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия Marvel опубликовала очередной промо-ролик сериала "Сокол и Зимний солдат", напоминающий о том, что до финала шоу осталось всего два эпизода.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
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Новых кадров в трейлере очень мало, но они намекают, что следующая серия будет посвящена последствиям необдуманных действий нового Капитана Америки.

Пятый эпизод проекта о приключениях двух бывших сайдкиков Стива Роджерса будет показан на Disney+ в эту пятницу, 16 апреля.

Ранее на YouTube-канале Marvel Entertainment было опубликовано часовое видео с танцем барона Земо - злодея из этого сериала.

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