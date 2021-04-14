Вышел трейлер финала "Сокола и Зимнего солдата"

Студия Marvel опубликовала очередной промо-ролик сериала "Сокол и Зимний солдат", напоминающий о том, что до финала шоу осталось всего два эпизода.

Новых кадров в трейлере очень мало, но они намекают, что следующая серия будет посвящена последствиям необдуманных действий нового Капитана Америки.

Пятый эпизод проекта о приключениях двух бывших сайдкиков Стива Роджерса будет показан на Disney+ в эту пятницу, 16 апреля.

Ранее на YouTube-канале Marvel Entertainment было опубликовано часовое видео с танцем барона Земо - злодея из этого сериала.