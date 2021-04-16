Как Marvel продвигает ценности BLM в "Соколе и Зимнем солдате"

Внимание! Текст содержит спойлеры!

Главные герои мини-сериала "Сокол и Зимний солдат" вот уже пятый эпизод подряд носятся со щитом Капитана Америки как с писаной торбой, но перед финалом авторы проекта начали постепенно закрывать некоторые сюжетные линии.

В целом пока самая длинная по хронометражу серия на поверку оказалась, пожалуй, самой пустой.

Большая ее часть посвящена душевным терзаниям Сэма Уилсона, уже во второй раз получившего щит старины Стива Роджерса. Он продолжает искать, кому бы еще можно сбагрить легендарное наследие Первого Мстителя.

В этом месте сценаристы удобно усаживаются в хайп-трейн с маркировкой Black Lives Matter и рассказывают устами несостоявшегося первого чернокожего Капитана Америки Исаии Брэдли о 500-летнем угнетении негров. А Баки Барнс в итоге даже извиняется перед Соколом - от лица всех белых, судя по всему.

Зато голубоглазый блондин Джон Уокер наконец-то начал ощутимую трансформацию в безбашенного СШАгента - Уайатт Рассел удивительно здорово и естественно справляется с тем, чтобы раскрыть характер неоднозначного антигероя.

Курьезная ситуация получилась с обещанным ранее "громким камео", из-за которого фанаты ждали чуть ли не камбэка Криса Эванса в киновселенную. К Джону Уокеру обращается некая графиня Валентина Аллегра де Фонтейн, в комиксах тесно связанная с организацией "Щ.И.Т.", и даже некоторое время состоящая в интимных отношениях с Ником Фьюри. Все дело в том, что впервые этот персонаж должен был быть представлен в "Черной вдове" еще в прошлом году. Но премьера по известным причинам до сих пор не состоялась. Поэтому для массового зрителя так и не будет ясно, что это за тетя и почему она себя так странно ведет.

Заканчивается серия все равно тем самым чемоданчиком, который создатели заспойлерили еще в одном из первых промо-роликов, а его содержимое после слили в Сеть производители игрушек. Так что чернокожему Капитану Америке быть, что, в принципе, понятно было с самого начала.

Убедиться наверняка в этом можно будет уже через неделю, в финальном эпизоде, который выйдет в следующую пятницу, 23 апреля.