Эванс прокомментировал новость о возвращении к роли Капитана Америки

Актер Крис Эванс отреагировал в Twitter на сообщение СМИ о своем возвращении в киновселенную Marvel к роли Капитана Америки.

"Новость для меня", - написал он в своем микроблоге, давая тем самым понять, что контракт со студией еще не заключен.

Впрочем, это достаточно частая ситуация, когда актеры сначала публично отрицают свое участие в каком-либо проекте, после чего официально утверждаются на роль.

News to me🤷🏻‍♂️ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

Из недавних примеров можно вспомнить Татьяну Маслани, которая "была не в курсе" съемок в сериале "Женщина-Халк", и Мадса Миккельсена, заявлявшего, что с ним никто не связывался по поводу роли Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях 3". В обоих случаях участие кандидатов в дальнейшем подтвердилось.

Представители Marvel Studios по-прежнему хранят молчание.