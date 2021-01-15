Новости

Владимир Винокур: Я поражен смертью Бориса Грачевского 11:54
Умер актер Питер Марк Ричман - Си Си Кэпвелл из "Санта-Барбары" 11:43
Максим Галкин почтил память Бориса Грачевского в Instagram 11:38
Станислав Садальский рассказал о последних днях Бориса Грачевского 11:23
СМИ: Актер Сергей Чирков напал на жену с ножом и ранил себя сам 11:09

Эванс прокомментировал новость о возвращении к роли Капитана Америки

Новости
    15.01.2021, 11:29
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Актер Крис Эванс отреагировал в Twitter на сообщение СМИ о своем возвращении в киновселенную Marvel к роли Капитана Америки.

Фото: kinopoisk.ru
СМИ: "Черную вдову" и другие весенние хиты снова перенесут

"Новость для меня", - написал он в своем микроблоге, давая тем самым понять, что контракт со студией еще не заключен.

Впрочем, это достаточно частая ситуация, когда актеры сначала публично отрицают свое участие в каком-либо проекте, после чего официально утверждаются на роль.

Из недавних примеров можно вспомнить Татьяну Маслани, которая "была не в курсе" съемок в сериале "Женщина-Халк", и Мадса Миккельсена, заявлявшего, что с ним никто не связывался по поводу роли Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях 3". В обоих случаях участие кандидатов в дальнейшем подтвердилось.

Представители Marvel Studios по-прежнему хранят молчание.

Новости

Снимавшийся в "Ералаше" Ярмольник отозвался на смерть Грачевского 10:58
СМИ: Крис Эванс вернется к роли Капитана Америки 10:39
Названа официальная причина смерти создателя "Ералаша" Грачевского 10:38
Умер Борис Грачевский 14.01.2021
⧣ США
Фото: instagram.com/lanadelrey
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 14.01.2021
"Охотник на монстров" с Миллой Йовович получил русский трейлер 14.01.2021
Актриса Джессика Кэмпбелл неожиданно умерла по неизвестной причине 14.01.2021
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/WhatsOnStage
Американцы экранизируют британскую постановку "1984" по Оруэллу 13.01.2021
Лиам Нисон готов вернуться к "Звездным войнам" 13.01.2021
Вышел трейлер фантастической драмы с Сальмой Хаейк "Блаженство" 13.01.2021
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R 12.01.2021
СМИ: "Черную вдову" и другие весенние хиты снова перенесут 12.01.2021
Глава Marvel рассказал о возвращении Мстителей 12.01.2021