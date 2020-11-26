Официально: Миккельсен заменит Деппа в "Фантастических тварях"

Теперь официально: 55-летний датский актер Мадс "Ганнибал" Миккельсен действительно заменит Джонни Деппа в роли главного злодея продолжения "Фантастических тварей".

Об этом сообщает IndieWire, ссылаясь на заявление студии Warner Bros.

Напомним: некоторое время Мадс кокетничал, утверждая, что о своем участии в картине узнал, как и остальные - "из газет", но аналитики тут же предположили, что датчанин просто ждал заключения контракта. Тогда как любому здравомыслящему зрителю немедленно стало ясно, что лучшего кандидата на роль Грин-де-Вальда не найти - не считая Деппа, конечно.

К слову, Джонни до того, как его "попросили" покинуть проект, успел сняться в третьих "Тварях" лишь в одной сцене, но согласно условиям контракта ему все равно будет выплачен полный гонорар, а это более 10 000 000 долларов.

Премьера фильма сейчас назначена на 15 июля 2022 года.