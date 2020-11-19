Миккельсен прокомментировал новости о съемках в "Фантастических тварях"

54-летний датский актер Мадс "Ганнибал" Миккельсен среагировал на активно растиражированную СМИ информацию о том, что именно он сыграет главного злодея - Грин-де-Вальда - в продолжении "Фантастических тварей" после того, как Джонни Деппа из франшизы "попросили".

Мадс сообщение опровергает, назвав его всего лишь слухом, передает IGN.

Как заверил Миккельсен, о ситуации он знает ровно столько же, сколько все остальные - "из газет". Но на всякий случай "ждет телефонного звонка".

При этом издание отмечает, что Мадс, не исключено, "просто кокетничает" и уклоняется от честного ответа до того момента, как с ним будет официально подписан договор.

Напомним: Джонни успел сняться в третьей части "Тварей" лишь в одной сцене, но согласно условиям контракта ему все равно будет выплачен полный гонорар - более 10 000 000 долларов.