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В Сети появилось подтверждение новой личности Капитана Америки

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    28.03.2021, 15:38
Текст:   Богдан Бобров

Внимание! Текст содержит спойлеры к сериалу "Сокол и Зимний солдат"!

В концовке фильма "Мстители: Финал" Стив Роджерс символично передал щит из вибраниума своему ближайшему соратнику Соколу Сэму Уилсону.

Фото: kinopoisk.ru
Почему Сокол и Зимний солдат обратились за помощью к бывшему врагу

Вопреки желанию старого друга персонаж Энтони Маки в первом эпизоде сериала "Сокол и Зимний солдат" отказался от почетного звания Капитана Америки, а звездно-полосатую реликвию сдал в музей.

Очень вероятно, что на этом дело не закончится и Соколу все же придется стать новым Кэпом. На это указывает новая партия официального мерча от Disney, фотографии которого заранее утекли в Сеть.

Как пишет The Direct, компания выпустила фигурку Сэма Уилсона в новом костюме - с крыльями и щитом, раскрашенными в соответствующий триколор.

Примечательно, что ранее в одном из первых промо-роликов в преддверии премьеры шоу уже показывали интересный кадр, в котором супергерой получает и открывает чемодан, который внешне очень напоминает один из тех, в которых Тони Старк носил свою броню. Возможно, как и в случае с Человеком-пауком и очками с интерфейсом Э.Д.И.Т., это еще один привет от Железного человека с того света.

В мини-сериале "Сокол и Зимний солдат" запланированы к выходу еще 4 эпизода, ближайший, третий по счету, будет показан 2 апреля.

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