Сорвиголова и другие герои Netflix станут частью Киновселенной Marvel

Сериал "Сорвиголова" на Netflix в свое время стал без малого сенсацией - он поднял планку супергеройских шоу на небывалую до этого высоту: продержался в эфире три сезона, позволил другим не самым популярным персонажам издательства Marvel получить сольные проекты, оброс кроссоверным спин-оффом и бесславно канул в лету жертвой раздела авторских прав двух крупных корпораций.

Все это сделало возможным возникновение "Вселенной Сорвиголовы" внутри Киновселенной Marvel - причем взаимодействие между ними работало по чрезвычайно дурацкой схеме. В крупных проектах студии похождения Мэтта Мердока и компании не упоминались вовсе, а в сериалах стримингового гиганта пару раз за сезон могли обронить пару слов о каком-то сильном зеленом громиле без какой-либо конкретики.

За время забвения у персонажа Чарли Кокса в интернете сформировалась крупная фанбаза, требующая "Спасти Сорвиголову", бомбя социальные сети хэштегом SaveDaredevil.

И определенный эффект, судя по всему, такие действия возымели. Так, портал That Hashtag Show без ссылок на проверенные источники передает, что глава Marvel Studios Кевин Файги лично занят тем, чтобы сделать некоторых персонажей сериалов Netflix частью MCU.

Ожидается, что Чарли Кокс как Сорвиголова, что и сообщалось в ранних утечках, получит небольшое камео в следующем "Человеке-пауке", а Джон Бернтал (Каратель), Кристен Риттер (Джессика Джонс) и Винсент Д'Онофрио (Уилсон Фиск/Кингпин) появятся в сериалах для Disney+. Примечательно, что все эти актеры уже публично высказывались положительно о том, чтобы вернуться к своим ролям.

Отдельно отмечается, что это будут те же персонажи с теми же артистами, но в абсолютно другой реальности - никаких отсылок и бэкграунда из проектов Netflix у них не будет, что по-своему вполне укладывается в концепцию мультивселенной.

Судьба же "Героев по найму" - Железного кулака Дэнни Рэнда и Силача Люка Кейджа, по прогнозам издания, менее радужна - из-за непопулярности вряд ли их вернут на экраны.

Никаких доказательств своей информации при этом ресурс не приводит, но, с другой стороны, в мире, где до релиза дошел "Снайдеркат", Marvel надо чем-то симметрично отвечать конкурентам из DC.