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Исполнителя роли Сорвиголовы заметили на съемках "Человека-паука 3"

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    18.01.2021, 11:51
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Третий сольный фильм про Человека-паука продолжает генерировать вокруг себя новые и новые слухи.

Фото: WDSSPR
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Так, Comicbook пишет о том, что на съемочной площадке триквела был замечен Чарли Кокс - актер, исполнивший роль супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале.

Источники издания указывают на то, что все необходимые сцены с этим персонажем, который должен выступить адвокатом Питера Паркера, уже отсняты.

При этом нет ясности - будет это тот самый Мэтт Мердок, которого зрители полюбили в шоу от Netflix, или же благодаря концепции мультивселенной он будет сильно отличаться от привычного образа.

Фото: youtube.com/ PlayStation
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Ни фотографий, ни видеозаписей при этом представлено не было, поэтому вполне вероятно, что очередная "утечка" в дальнейшем не найдет подтверждения.

Сам Чарли Кокс на протяжении прошлого года свое участие в проекте всячески отрицал, хотя заверениям артистов в последнее время доверия нет - многие из них не могут публично комментировать свою вовлеченность по условиям контрактов.

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