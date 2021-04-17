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Альфред Молина вернется к роли Октавиуса в новом "Человеке-пауке"

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    17.04.2021, 17:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети уже очень давно курсируют слухи о том, что в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" с Томом Холландом соберется целый "зоопарк" из разношерстных противников дружеблюбного соседа.

Фото: kinopoisk.ru
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Альфред Молина в интервью Variety подтвердил один из них, заявив, что вернется к роли Доктора Осьминога.

Последний раз он играл Отто Октавиуса в сиквеле "Человека-паука" Сэма Рэйми 2004 года. Артист рассказал, что был обеспокоен тем фактом, что в финальной сцене его персонаж погиб, отправившись на дно Гудзона, но режиссер Джон Уоттс успокоил его, сказав: "В этой вселенной никто не умирает по-настоящему".

История Отто Октавиуса, по словам Молины, продолжится на экране именно с момента его погружения в реку.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, внешность суперзлодея "омолодят" с помощью компьютерной графики, чтобы разница в 17 лет не так сильно бросалась в глаза, как это уже ранее делали в киновселенной Marvel с Тони Старком в "Противостоянии" и Ником Фьюри в "Капитане Марвел".

Ранее свое участие также подтвердил Джейми Фокс - Электро из дилогии с Эндрю Гарфилдом.

Соответственно, наличие двух подтвержденных камео из разных версий приключений Питера Паркера напрямую указывают о введении концепции мультивселенной в фильме "Человек-паук: Нет пути домой". Премьера запланирована на декабрь текущего года.

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