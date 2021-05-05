Зафиксировать оскорбления в Сети, как разовые, так и перетекающие в настоящую травлю, теперь стало проще: нотариусы начинают это делать в режиме онлайн. Граждане получили возможность создавать личные кабинеты на специальном портале Федеральной нотариальной палаты.

Новая система позволяет обратиться к нотариусу издалека. Напомним, закон разрешил совершать ряд нотариальных действий в онлайн-режиме. Для этого надо будет зайти на специальный портал нотариата. Авторизоваться там можно через портал госуслуг. "Без явки к нотариусу смогут совершаться те нотариальные действия, которые не требуют личного общения с гражданином, то есть установления реальной воли заявителя", - пояснил президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик.

Например, в удаленном режиме можно будет зафиксировать факт оскорблений в Сети. Нотариус подготовит для суда необходимые документы, что публикация действительно была размещена в интернете.

Если автор потом удалит неприличные выражения, то не сможет сделать вид, что ничего не было. Такая юридическая фиксация называется обеспечением доказательств. Как рассказывают в Федеральной нотариальной палате, спрос на такое нотариальное действие ежегодно возрастает на 15-20 процентов на протяжении последних лет. В среднем в год за ним обращаются несколько десятков тысяч человек.

Нотариально удостоверенный протокол осмотра интернет-страницы с такой информацией обладает повышенной доказательственной силой, как и любой другой нотариальный акт. Таким образом, у пострадавшего появляется реальный шанс компенсировать понесенный ущерб и моральный вред.

Кстати, в конце прошлого года Совет Адвокатской палаты Москвы утвердил примерный алгоритм действий защитников по удалению сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Правовой механизм разработан членом совета палаты, адвокатом Максимом Устинюком.

Документ от нотариуса станет для суда доказательством, что человека действительно затравили в Сети

Порядок предлагаемых действий состоит из нескольких этапов. В первую очередь следует попытаться определить владельца сайта в Сети, сделать это можно на сайте https://www.nic.ru/whois/.

Перед обращением в суд необходимо собрать доказательства в подтверждение факта распространения в интернете сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. Для этого следует обратиться к нотариусу, который юридически зафиксирует факты. Отправить заявку можно через портал lk.notariat.ru/

"Для удаленного совершения нотариального действия заявитель должен направить в Единую информационную систему нотариата заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме, - рассказал в свое время председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Нотариус проверяет электронную подпись и не позднее пяти рабочих дней после оплаты нотариального действия изготавливает нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и на бумажном носителе".

Также в удаленном режиме можно получить выписку, что автомобиль не находится в залоге, и совершить ряд других действий.