Новый смартфон Xiaomi нельзя покупать из-за большого недостатка

Компания Xiaomi выпустила геймерский смартфон Redmi K40 Gaming Edition, который, как выяснилось, обладает существенным недостатком - на него нельзя установить сервисы Google Play.

Фото: Xiaomi

Такие ограничения, как пишет Gizmochina, накладывает сам производитель - на аппараты под управлением MIUI China ROM не будет ставиться фреймворк GMS (Google Mobile Services). По утверждению Xiaomi, это делается для того, чтобы уменьшить место, занимаемое системой.

Кроме того, на некоторых старых аппаратах с выходом MIUI 12.5 сервисы Google были удалены, а новый Redmi K40 поставляется именно с этой версией прошивки, что исключает возможность установки сервисов Google Play из магазина Mi App.

В будущем Xiaomi, возможно, добавит поддержку GMS в новый смартфон, однако когда это произойдет, неизвестно. Между тем аппарат уже получил международную популярность и активно поставляется в другие страны за пределы Китая.