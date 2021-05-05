У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Новый смартфон Xiaomi нельзя покупать из-за большого недостатка

Текст:   Антон Благовещенский
05.05.2021,  
11:11
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила геймерский смартфон Redmi K40 Gaming Edition, который, как выяснилось, обладает существенным недостатком - на него нельзя установить сервисы Google Play.

Фото: Xiaomi

Такие ограничения, как пишет Gizmochina, накладывает сам производитель - на аппараты под управлением MIUI China ROM не будет ставиться фреймворк GMS (Google Mobile Services). По утверждению Xiaomi, это делается для того, чтобы уменьшить место, занимаемое системой.

Кроме того, на некоторых старых аппаратах с выходом MIUI 12.5 сервисы Google были удалены, а новый Redmi K40 поставляется именно с этой версией прошивки, что исключает возможность установки сервисов Google Play из магазина Mi App.

Что делать, если смартфон попал в воду

В будущем Xiaomi, возможно, добавит поддержку GMS в новый смартфон, однако когда это произойдет, неизвестно. Между тем аппарат уже получил международную популярность и активно поставляется в другие страны за пределы Китая.

смартфоны
Фото: REUTERS
NVIDIA покажет две новые флагманские видеокарты 31 мая 11:07
Названа функция Android, которую лучше отключить 27.04.2021
Вышла iOS 14.5. Почему ее важно установить 27.04.2021
Google
Вышел Chrome 90 для Windows, Mac и Linux 15.04.2021
Пользователям советуют отказаться от популярной программы 24.03.2021
Android
WhatsApp для Android получил ускорение голосовых сообщений 23.04.2021
Пользователям назвали опасную настройку смартфона, которую нужно отключить 09.04.2021