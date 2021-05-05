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05.05.2021 13:02
Рубрика: Власть

Определен разработчик системы распознавания "дипфейков" для нужд МВД

Текст: Иван Петров
Разработать компьютерную программу для нужд МВД, распознающую в видеороликах подмену лиц (так называемая технология "дипфейк"), предстоит научно-промышленной компании "Высокие технологии и стратегические системы".

Компании не впервой работать с силовыми ведомствами. Согласно данным с сайта компании, их специалисты принимали участие в создании национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС и национального центра управления обороной (Минобороны РФ).

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Головной исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу (НИР) "Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей" и своевременно передать заказчику полученные при выполнении НИР результаты", - говорится в контракте.

Сумма, которую получит исполнитель, определена в 3 миллиона 550 тысяч рублей. Срок окончания научно-исследовательских работ - 30 ноября 2022 года. Программа по распознаванию "дипфейков" получила в госконтракте наименование "Зеркало".

Примечательно, что оборудование, которое будет использовать предприятие, после должно быть передано МВД. При условии, что оно было приобретено за деньги, выделенные по госконтракту. "При завершении выполнения НИР головной исполнитель проводит инвентаризацию. Товарно-материальные ценности, приобретенные головным исполнителем при выполнении контракта за счет средств федерального бюджета, являются собственностью заказчика. На расходные материалы представляются акты списания", - говорится в заключенном контракте.

Напомним, ранее "Российская газета" подробно рассказывала о технологии "дипфейк", которую, по мнению экспертов, в ближайшее время возьмет на вооружение криминалитет.

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