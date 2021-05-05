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Опубликован новый тизер "Локи" с Томом Хиддлстоном

Новости
    05.05.2021, 12:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован новый ролик "Локи" - одного из самых ожидаемых сериалов текущего года. Минутное видео доступно на YouTube. Там есть несколько новых кадров, хотя и на старые еще раз посмотреть приятно и душеполезно.

Фото: kinopoisk.ru
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Синопсис предстоящего праздника глазу такой. После того, как Локи (Хиддлстон) вновь похищает Тессеракт и приступает скакать по времени, коверкая ход истории, его вызывают в "Управление временными изменениями", - "бюрократическую организацию, существующую вне времени и пространства".

В результате злокозненный бог, сводный брат Тора, будет вынужден ответить за свои преступления в изменении временной линии и побороться на стороне УВИ. В противном случае его просто сотрут из реальности.

Оуэн Уилсон, вторая звезда шоу, сыграл Мобиуса М. Мобиуса, члена УВИ. И, судя по имеющимся видео, живенько справился с задачей.

Премьера - 11 июня на Disney+.

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