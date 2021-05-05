Опубликован новый тизер "Локи" с Томом Хиддлстоном

Опубликован новый ролик "Локи" - одного из самых ожидаемых сериалов текущего года. Минутное видео доступно на YouTube. Там есть несколько новых кадров, хотя и на старые еще раз посмотреть приятно и душеполезно.

Синопсис предстоящего праздника глазу такой. После того, как Локи (Хиддлстон) вновь похищает Тессеракт и приступает скакать по времени, коверкая ход истории, его вызывают в "Управление временными изменениями", - "бюрократическую организацию, существующую вне времени и пространства".

В результате злокозненный бог, сводный брат Тора, будет вынужден ответить за свои преступления в изменении временной линии и побороться на стороне УВИ. В противном случае его просто сотрут из реальности.

Оуэн Уилсон, вторая звезда шоу, сыграл Мобиуса М. Мобиуса, члена УВИ. И, судя по имеющимся видео, живенько справился с задачей.

Премьера - 11 июня на Disney+.