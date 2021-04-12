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Актер, дублирующий Тома Хиддлстона, представил русский трейлер "Локи"

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    12.04.2021, 14:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Онлайн-сервис Disney+ пока недоступен на территории России. Соответственно, весь выпускаемый на нем контент поставляется без русской озвучки.

Фото: youtube.com/ Netflix
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Актер Александр Гаврилин, голосом которого во всех дублированных фильмах Marvel говорит Локи, вместе с Петром Гланцем представил собственную версию трейлера нового сериала о похождениях скандинавского бога хитрости и обмана на русском языке.

Пользователи труды артистов оценили положительно, о чем показательно говорит соотношение лайков к дизлайкам - 3,4 тыс. против 10 на момент написания этой заметки.

Один из самых популярных комментариев под видео гласит: "Как же тяжело будет смотреть сериал с субтитрами, зная, какая прекрасная могла бы быть озвучка". На него Гаврилин даже ответил загадочным и интригующим: "Ну эт мы еще посмотрим".

Сложно сказать, намекает ли он таким образом на возможный запуск Disney+ в России или имеет в виду что-то совсем другое.

Премьера сериала "Локи" запланирована на 11 июня текущего года.

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