Актер, дублирующий Тома Хиддлстона, представил русский трейлер "Локи"

Онлайн-сервис Disney+ пока недоступен на территории России. Соответственно, весь выпускаемый на нем контент поставляется без русской озвучки.

Актер Александр Гаврилин, голосом которого во всех дублированных фильмах Marvel говорит Локи, вместе с Петром Гланцем представил собственную версию трейлера нового сериала о похождениях скандинавского бога хитрости и обмана на русском языке.

Пользователи труды артистов оценили положительно, о чем показательно говорит соотношение лайков к дизлайкам - 3,4 тыс. против 10 на момент написания этой заметки.

Один из самых популярных комментариев под видео гласит: "Как же тяжело будет смотреть сериал с субтитрами, зная, какая прекрасная могла бы быть озвучка". На него Гаврилин даже ответил загадочным и интригующим: "Ну эт мы еще посмотрим".

Сложно сказать, намекает ли он таким образом на возможный запуск Disney+ в России или имеет в виду что-то совсем другое.

Премьера сериала "Локи" запланирована на 11 июня текущего года.