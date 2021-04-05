"На 10 шагов впереди": что показали в новом трейлере "Локи"

На YouTube опубликован трейлер нового сериала "Локи", расширяющего киновселенную Marvel.

В нем зрителей знакомят с сюжетной завязкой: бог хитрости и обмана, укравший у Мстителей Тессеракт во время хрононалета, становится узником организации, которая призвана охранять целостность времени.

Для искупления знаменитому трикстеру предлагается исправить созданную им аномалию. Судя по всему, заигрывания с темпоральной фантастикой, начатые в фильме "Мстители: Финал", выйдут в грядущем шоу на качественно иной уровень.

"Так мило, что вы думаете, что действительно можете мной манипулировать. Я на 10 шагов впереди", - предупреждает о своих намерениях персонаж Тома Хиддлстона.

Премьера "Локи" запланирована на 11 июня в онлайн-сервисе Disney+.