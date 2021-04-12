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Опубликован первый кадр из сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном

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    12.04.2021, 10:11
Текст:   Богдан Бобров

Британский актер Том Хиддлстон попал на обложку журнала Empire - в связи с этим издание опубликовало первый кадр из грядущего сериала "Локи", в котором артист исполнил главную роль.

На изображении видно, что на скандинавском боге хитрости и обмана надета тюремная роба с абревиатурой TVA, что означает - Time Variance Authority. Это организация, призванная охранять целостность времени в киновселенной Marvel, схватившая знаменитого трикстера после событий фильма "Мстители: Финал".

Руки персонажа сведены за спиной - подразумевается, что он закован в наручники, также отчетливо заметен ошейник. Антигерой, привыкший всегда все контролировать, в этот раз окажется не в самом удобном положении.

Ранее был опубликован первый трейлер шоу. Премьера сериала назначена на 11 июня в онлайн-сервисе Disney+.

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