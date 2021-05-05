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08.05.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Отъезд на дачу позволит сэкономить на квартплате

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Неделя № 97(8448)
Отъезд на дачу позволит сэкономить на квартплате. Как оформить перерасчет, рассказали "РГ" в НП "ЖКХ-Контроль".
На сэкономленную квартплату можно наладить интернет на даче. Фото: Александр Корольков На сэкономленную квартплату можно наладить интернет на даче. Фото: Александр Корольков
На сэкономленную квартплату можно наладить интернет на даче. Фото: Александр Корольков

Обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчете можно как до отъезда, так и в течение 30 дней после возвращения. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие. Это могут быть копия приказа о командировке, проездные билеты, счет из гостиницы, справка из СНТ.

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Перерасчет делают при отсутствии жильца больше пяти дней, исключая день отъезда и день приезда. До отъезда, "авансом", можно подать заявление на перерасчет на срок до полугода, а если возвращение затягивается, позже нужно подать новое.

Можно пересчитать плату за горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию, газ, а также вывоз мусора (если расчет идет не по метрам, а по числу собственников или жильцов). Если в квартире стоят счетчики на электричество и воду, вопрос о перерасчетах за них не встает в принципе. Если же их нет, то перерасчет сделают, только если нет технической возможности установить приборы учета. Не пересчитывается плата за отопление и за электричество и газ, которые используются для отопления, а также за коммунальные услуги, которые пошли на общедомовые нужды.

По той же схеме можно сделать перерасчет за коммунальные услуги для дачного дома. Нужно обратиться в правление СНТ перед отъездом в город либо, напротив, весной взять справку в городе в управляющей компании о том, что вы всю зиму находились в квартире. Подтвердить отсутствие на даче могут билеты и даже чеки на бензин.

Экономика ЖКХ

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