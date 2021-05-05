Парламенту Болгарии не удалось сформировать правительство

Парламент Болгарии фактически отказался создавать новый состав правительства. Сегодня в третий и последний раз мандат на формирование кабинета министров был возвращен президенту Румену Радеву.

В соответствии с конституцией республики лидеру государства теперь предстоит распустить действующих сотрудников законодательного органа, назначить служебное правительство и подготовить проведение повторных парламентских выборов. Досрочное голосование состоится в июле 2021 года. Такая ситуация сложилась в балканской стране впервые со времен так называемого "перехода Болгарии к демократии" в конце 1989 - начале 1990 годов.

По итогам прошедших в начале апреля выборов в парламент большинство голосов набрала правящая до этого партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с экс-премьером Бойко Борисовым. Ее победу, однако, нельзя назвать убедительной - политическую силу поддержало лишь 26,18% голосовавших. При этом остальные пять фракций, прошедшие в законодательный орган республики, отказались создавать совместную с ГЕРБ коалицию, обеспечивающую партии поддержку необходимого числа депутатов (51% от их общего количества).

Дискредитации Борисова, а также подконтрольных ему правительству и парламентскому большинству способствовали участившиеся коррупционные скандалы, экономический кризис в стране и массовые митинги за отставку сформированного под эгидой ГЕРБ кабмина.

Вместе с тем среди оппозиционных партий не нашлось согласия в отношении выработки общей линии и создания единой "антиборисовской" коалиции. Из-за этого свои мандаты на формирование правительства вслед за ГЕРБ президенту вернули новая политструктура "Есть такой народ" (набрала 17,66% голосов) под руководством экс-телеведущего Слави Трифонова и Болгарская социалистическая партия (15,01%).

По прогнозам политологов, на досрочных выборах позиции ГЕРБ еще сильнее ослабнут, а "Есть такой народ", наоборот, заручится большей поддержкой у населения. При любом раскладе коренных изменений в прозападном курсе Болгарии не предвидится.