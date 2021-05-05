Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая

Метеорный поток Майские Аквариды достигнет своего пика, 5, 6 и 7 мая. В небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час, сообщили в Московском планетарии.

Быстрые и яркие белые метеоры, летящие со скоростью почти 67 километров в секунду, будут оставлять в небе длинные следы. Наблюдать поток можно будет невооруженным взглядом, причем лучше всего это делать в предрассветные часы (с 2 до 4 часов утра), пишет РИА Новости.

Чтобы увидеть метеоры, смотреть надо на юго-восточный горизонт, а в качестве ориентира можно использовать Летний Треугольник - созвездие из трех ярких звезд Веги, Денеба и Альтаира. Радиант располагается восточнее и ниже звезды Альтаир. Добавим, что источником метеорного потока является пылевой след от кометы Галлея.