Почему палладий дорожает и можно ли на этом заработать

После неуверенного начала года цены на палладий продолжили расти и достигли рекордных значений. Сейчас металл стоит дороже золота и платины, а в конце года его цена может вырасти до 3400 долларов за унцию, считают опрошенные "РГ" эксперты.

Палладий - побочный продукт при добыче никеля и платины, большинство его запасов приходится на Россию и Южную Африку. Металл преимущественно используется в автомобильной промышленности при производстве катализаторов бензиновых двигателей (палладий поглощает вредные для человека углеводороды из выхлопов автомобилей).

По мере оживления мировой экономики и восстановления объемов производства автомобилей спрос на палладий и его цена продолжат расти, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Ситуация может измениться, например, если будет предложен сопоставимый по качеству очистки автокатализатор, не использующий палладий, и такие разработки постоянно ведутся", - напоминает он. Тем не менее, по словам Брагина, до массового отказа от палладия еще очень далеко.

Восстановление спроса на металл со стороны автомобильной промышленности после коронавируса компенсируется ростом производства. В частности, может вырасти объем предложения металла из Южной Африки за счет реализации запасов, напоминает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. "По нашим оценкам, на горизонте года цена палладия может находиться в диапазоне $2700-3400 за унцию", - полагает он.

Несмотря на высокие цены, специалист не считает палладий альтернативой золоту, поскольку оно воспринимается, прежде всего, как "защитный" актив - спрос на него в значительной степени инвестиционный. Пучкарев считает, что физлица вряд ли смогут заработать на покупке палладия. "Саму по себе покупку палладия сложно назвать привлекательной инвестицией, так как металл не генерирует денежный поток, а заработать можно лишь на разнице между ценой покупки и ценой продажи", - уточнил он. Вместо этого эксперт рекомендовал обратить внимание на акции "Норникеля", 42% выручки которого в 2020 году было сформировано за счет продажи палладия. "Преимущество такой инвестиции перед покупкой металла в том, что в процессе работы компания генерирует прибыль, которая затем направляется на дивиденды. Это создает дополнительную доходность для акционеров", - заключил Пучкарев.

Напомним, с 2016 года цены на палладий стали стремительно расти. Толчком для этого послужил "дизельный" скандал в Европе, когда выяснилось, что немецкий концерн Volkswagen искусственно занижал показатели вредных веществ в выхлопных газах своих автомобилей. Это привело к сворачиванию программ господдержки дизельных машин и росту спроса на автомобили с бензиновыми двигателями. В результате на рынке палладия образовался дефицит, а цены на него устремились вверх.

Несмотря на падение цен в 2020 году из-за пандемии коронавируса, в начале 2021 года палладий вновь стал дорожать, а в конце апреля его цена достигла исторического максимума: более 2940 долларов за унцию.