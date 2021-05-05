Появился первый кадр из продолжения "Не дыши"

У давно обещанного продолжения хитового триллера Федерико Альвареса "Не дыши" наконец-то появилась дата премьеры. Сиквел должен поступить в кинотеатры 13 августа (у нас - 12 августа). Кроме того, издание USA Today опубликовало первый кадр из фильма - на нём герой Стивена Лэнга, незрячий, но остро чующий и слышащий свирепый ветеран, сжимает в руке молоток и явно не гвозди им намерен забивать.

Look for DON'T BREATHE 2 in theaters beginning August 13th and check out the first image of Stephen Lang below!

- https://t.co/hUTJwlw4XC pic.twitter.com/l2ugjq0fkP — Dread Central (@DreadCentral) May 4, 2021

Согласно довольно неожиданному синопсису, вышеозначенный персонаж после событий первого фильма переехал в тихую хижину и посвятил себя воспитанию спасённой им из пожара девочки-сиротки. И жили они не тужили, как вдруг откуда ни возьмись появляется группа злоумышленников и девочку похищает. Соответственно, теперь слепому старику предстоит её вернуть.

Всё это звучит странно, поскольку в первом фильме, напомним, этот слепой старик насильно оплодотворил и запер в подвале ни в чём не повинную девушку, а также жестоко убил нескольких человек. Но, возможно, синопсис нарочно вводит нас в заблуждение и всё не то, чем кажется.

"Не дыши" вышел в 2015 году и при бюджете в 10 без малого миллионов долларов собрал по миру почти 160 миллионов.