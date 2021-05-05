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05.05.2021 22:16
Рубрика: Происшествия

Тюрьма на прощание

Из городов уберут СИЗО и колонии
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 98(8449)
Правительство России утвердило концепцию развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. В целом планируется смягчить условия для заключенных, убрать излишние запреты. Но, пожалуй, самый резонансный пункт программы: убрать казенные дома из городских центров и создать объединенные учреждения на окраинах.

Концепция предполагает с учетом мнения региональных властей "передислокацию учреждений уголовно-исполнительной системы за пределы городов в районы с доступными коммуникациями и транспортной логистикой".

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Причем планируется, что за городом будут создаваться мультиучреждения, объединяющие несколько типов режима: исправительную колонию, колонию-поселение, СИЗО.

В таком мультиучреждении планируется предусмотреть "клиентоцентричный подход к созданию условий для содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых, предоставления свиданий с их родственниками, осуществления деятельности адвокатов и общественных организаций, включая оборудование помещений для предоставления свиданий, а также для осуществления деятельности судов, органов прокуратуры РФ, следователей".

Проще говоря: адвокатам и родственникам должно быть удобно добираться до такого казенного дома. И не придется стоять в очередях, ожидая, пока освободится комната для свиданий. Ранее сообщалось, что первое такое учреждение может появиться в Калужской области.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Тюремная реформа

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