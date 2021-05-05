Правительству Киргизии предложили воспользоваться российским опытом и ввести электронные трудовые книжки. Этот и другие вопросы, связанные с цифровизацией экономики, обсудили на встрече премьер республики Улукбек Марипов и представители банковской сферы. Переход к электронному формату трудовых книжек, как ожидается, откроет работодателям новые возможности кадрового учета, а их сотрудникам обеспечит постоянный и удобный доступ к информации о своей деятельности.

- Цифровизация банковской системы необходима для совершенствования услуг, оказываемых населению, - заявил глава правительства Киргизии. По словам Улукбека Марипова, проведение этой и других реформ поможет сохранить устойчивость финансовой сферы и нивелировать влияние пандемии. Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением инфекции, напомнил он, повлекли за собой снижение экономической активности, что сказалось, в том числе, и на банках.

Представители финансовых кругов, как выяснилось, поддерживают намерение правительства развивать цифровые технологии. Многие банки взяли их на вооружение, позволяя клиентам осуществлять сделки и другие операции в онлайн-режиме. Большой популярностью у населения пользуется возможность оплаты коммунальных счетов через интернет. Но, как отмечали участники встречи, государство не всегда поспевает за требованиями рынка. По мнению банкиров, на сегодня основным барьером, препятствующим развитию цифровизации финансовой системы в работе с госструктурами, остаются бюрократические проволочки и отсутствие единого профильного госоргана, который занимался бы этим вопросом.

- В рамках цифровизации банковской системы мы взаимодействуем более чем с десятью государственными органами, - сообщил премьеру республики президент Союза банков Киргизии Анвар Абдраев. - Но из-за того что действия этих структур несогласованы, даже процесс предоставления тех или иных справок затягивается. Это создает определенные неудобства. Мы предлагаем создать единый госорган, который стал бы связующим информационным звеном между банковскими институтами и государственным аппаратом.

По итогам встречи глава правительства поручил профильным структурам совместно с представителями банковского сектора разработать концепцию внедрения электронных трудовых книжек и внести ее на рассмотрение кабинета министров.

Кстати



Правительство Киргизии объединяет пять государственных IT-компаний в единую Государственную службу цифрового развития. В кабинете министров объясняют это оптимизацией и стремлением сделать работу предприятий более эффективной. Эти компании занимались созданием информационных систем, таких как портал госуслуг, сервисов в области здравоохранения и образования, поддержанием системы межведомственного взаимодействия под брендом "Тундук".