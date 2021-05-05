Представительница Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз

Представительница певицы и телеведущей Регины Тодоренко подтвердила, что ее работодательница находится в настоящее время в больнице. Заверив, что "с Региной все в порядке".

"Я думаю, что никаких дополнительных комментариев не будет", - добавила она в беседе с РБК, не уточнив, каков диагноз телеведущей.

О своей госпитализации 30-летняя Тодоренко ранее сама рассказала в сторис Instagram, где разместила видео и фото из палаты, также не поведав, по какой именно причине ей понадобилась помощь медиков.

Стоит напомнить: в середине марта Тодоренко уведомила подписчиков, что у нее диагностировали неизлечимую болезнь витилиго (нарушение пигментации отдельных участков кожи).