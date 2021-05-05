Видео, фото: госпитализирована телеведущая Регина Тодоренко

30-летняя певица и телеведущая Регина Тодоренко, в первую очередь известная по программе "Орёл и решка", попала в больницу.

О чем сама она сообщила через Instagram, разместив в сторис соответствующие фото (из палаты) и видео. И заверив, что "Всё будет хорошо".

"Не поверите, где я сегодня сплю. В больнице", - сказала женщина на предложенном видео смешливым голосом. Не уточняя причин госпитализации.

Тодоренко родилась в 1990 году в Одессе. Лауреат множества премий, включая "ТЭФИ". Входила в список "100 самых сексуальных женщин России по версии мужского "глянца" MAXIM. Причем по итогам 2017-го года была на третьем месте.

Ранее поклонники телешоу "Маска", второй сезон которого только что финишировал, призвали исключить Тодоренко из состава его жюри