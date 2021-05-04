Зрители потребовали заменить жюри на телешоу "Маска"

Далеко не все зрители остались довольны только что завершившимся вторым сезоном "самого засекреченного" музыкального телешоу "Маска".

В частности, начали звучать предложения в третьем сезоне заменить членов жюри проекта.

Реплики поклонников топовой передачи звучат в Instagram-аккаунте ведущего "Маски" Вячеслава Макарова.

Как видим, у публики возникли антипатии в направлении Регины Тодоренко. При этом Тимура Родригеса желательно оставить: "Считаю Родригеса единственным адекватным и интересным во всем жюри", - отмечают комментаторы.

"Второй сезон провальный, уберите Киркорова не умеет честно судить", - слышатся воззвания (здесь и далее подача - авторская). "Киркоров умеет судить, а вот Ревва вообще пустое место. Регину тоже больше не надо в жюри", - возражают им.

"Эта передача просто ужас, бенефис Пригожина и крики Леры, прямо режет слух от ее криков и перебиваний", - высказывается аудитория далее.

Третий сезон "Маски" стартует 13 февраля 2022 года. Причем создатели обещают сюрпризы. В частности, передает радио "Комсомольская правда", генпродюсер "Телекомпании НТВ" Вайнштейн посулил и очередную "Новогоднюю Маску" - 31 декабря.

Правда, на этот раз уже без Маски в виде известного салата (на прошлом шоу Селедку под Шубой показывала Лера Кудрявцева).