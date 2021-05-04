Победитель шоу "Маска" рассказал, как похудел благодаря костюму

Победитель шоу НТВ "Маска" JONY, выступавший в костюме крокодила, рассказал, что из-за специфики наряда он сильно похудел.

По словам певца, хотя костюм был большим, он был достаточно лёгким. Но в нём всё равно было очень жарко, поэтому артист сбросил вес - примерно с 76 до 70 килограммов.

"Значительно сбросил, даже ребята, которые меня одевали, замечали, что рубашка на мне все свободнее и свободнее висит", - рассказал исполнитель песни "Комета" "СтарХиту".

Финал "Маски" состоялся 2 мая.