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Победитель шоу "Маска" рассказал, как похудел благодаря костюму

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    04.05.2021, 12:31
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ НТВ Фото: youtube.com/ НТВ
Фото: youtube.com/ НТВ

Победитель шоу НТВ "Маска" JONY, выступавший в костюме крокодила, рассказал, что из-за специфики наряда он сильно похудел.

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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По словам певца, хотя костюм был большим, он был достаточно лёгким. Но в нём всё равно было очень жарко, поэтому артист сбросил вес - примерно с 76 до 70 килограммов.

"Значительно сбросил, даже ребята, которые меня одевали, замечали, что рубашка на мне все свободнее и свободнее висит", - рассказал исполнитель песни "Комета" "СтарХиту".

Финал "Маски" состоялся 2 мая.

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