Новости

Мультфильм обвинили в отсутствии собак-негров, собак-инвалидов и геев 11:53
Вышел первый трейлер триллера с Эриком Баной "Город тайн" 11:10
Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф 18.04.2021
Рэпер Black Rob умер в 51 год 18.04.2021
Disney снимет фильм про злых сестер Золушки 18.04.2021

Видео: Солист "Иванушек" в образе носорога покинул шоу "Маска"

Новости
    19.04.2021, 10:49
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ НТВ Фото: youtube.com/ НТВ
Фото: youtube.com/ НТВ

В топовом музыкальном телешоу "Маска" очередная потеря - вчера общественности стал известен артист, скрывавшийся под конструкцией носорога в очках-консервах.

Заметим, что это был первый полуфинал второго сезона программы, где творческая борьба шла между данным носорогом и ламой, и не в пользу первого: по решению жюри лама всё еще остается загадочной, тогда как носорогу пришлось маску снять. И под ней оказался солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко.

Что, впрочем, не стало для экспертов интригой: певца вычислили и Родригез, и Тодоренко, и Ревва, и Валерия, и даже вечно всему энергично удивляющийся Киркоров.

Туриченко от такой ситуации аж слезу проронил.

Украинский певец и актер Кирилл Туриченко присоединился к двум старожилам "Иванушек" - Андрееву и Григорьеву-Апполонову - в 2013 году.

Новости

Стала известна сумма, которую адвокат Пашаев заработал на Ефремове 17.04.2021
Альфред Молина вернется к роли Октавиуса в новом "Человеке-пауке" 17.04.2021
В Сеть слили трейлер второго сезона сериала "Любовь. Смерть. Роботы" 17.04.2021
Актер из нового фильма Гая Ричи рассказал, чем режиссер его удивил 17.04.2021
⧣ видео
Фото: Stewart Wilson/Invision/AP
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 16.04.2021
От автора "Русской кибердеревни": в Сети появился "Русский космопоезд" 16.04.2021
Появились первые фото со съемок продолжения сериала "Друзья" 12.04.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Ахеджакова резко прокомментировала новость о ремейке "Иронии судьбы" 17.04.2021
Вышел трейлер сериала про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" 16.04.2021
Умерла актриса из "Двойного обгона" Наталья Гущина 15.04.2021
⧣ музыка
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы 16.04.2021
Умер легендарный гитарист Расти Янг 16.04.2021
Юрий Лоза прокомментировал смерть солиста "Песняров" Борткевича 15.04.2021