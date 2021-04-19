Видео: Солист "Иванушек" в образе носорога покинул шоу "Маска"

В топовом музыкальном телешоу "Маска" очередная потеря - вчера общественности стал известен артист, скрывавшийся под конструкцией носорога в очках-консервах.

Заметим, что это был первый полуфинал второго сезона программы, где творческая борьба шла между данным носорогом и ламой, и не в пользу первого: по решению жюри лама всё еще остается загадочной, тогда как носорогу пришлось маску снять. И под ней оказался солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко.

Что, впрочем, не стало для экспертов интригой: певца вычислили и Родригез, и Тодоренко, и Ревва, и Валерия, и даже вечно всему энергично удивляющийся Киркоров.

Туриченко от такой ситуации аж слезу проронил.

Украинский певец и актер Кирилл Туриченко присоединился к двум старожилам "Иванушек" - Андрееву и Григорьеву-Апполонову - в 2013 году.