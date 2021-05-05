Программа экологического развития России обойдется в 50 млрд рублей

Десятилетний объем бюджетного финансирования федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года составит почти 50 млрд рублей. Об этом сообщили "РГ" в Минприроды. Проект постановления правительства выложен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Цель этой программы - повышение эффективности научно-технической деятельности в области экологического развития и климатических изменений, - сообщили в министерстве. - Программа включает в себя обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды и изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям. Еще два пункта программы: обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также создание и развитие научно-образовательных центров и лабораторий".

На реализацию программы в период с 2021 по 2030 годы федеральный бюджет выделит 49,6 млрд рублей. Еще 76 млрд рублей привлекут из внебюджетных источников. На 2021 год расходы государства составят без малого 2 млрд рублей, еще 781 млн рублей составит внебюджетное финансирование.

"Программа позволит сформировать условия для прорывного развития научной и научно-технической деятельности, обеспечить экологическую безопасность и адаптацию к изменению климата, улучшить состояние окружающей среды, всесторонне изучить механизмы адаптации к климатическим изменениям и их последствиям, обеспечить устойчивое и сбалансированное социально-экономического развитие России с низким уровнем выбросов парниковых газов с помощью проведения исследований источников и поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду", - заверили в ведомстве. Кроме того, будут созданы и получат развитие научные, научно-образовательные центры и лаборатории на базе научных институтов и вузов. Они займутся исследование экологического развития страны и происходящих на ее территории климатических изменений. Для технической поддержки таких проектов и подготовки кадров планируется привлечь, в том числе, и частных инвесторов.