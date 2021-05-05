Пропавшие кости викингов нашли в неправильно подписанной коробке

Останки викингов из знаменитого кургана Бьеррингхея, долгое время считавшиеся пропавшими, нашлись в неправильно подписанной музейной коробке.

Они были обнаружены в 1868 году в деревне Маммен на полуострове Ютландия и перевезены в Национальный музей Дании. Но потом пропали. Более ста лет о них ничего не было известно.

Как сообщает Antiquity, Шарлотта Римстад из Национального музея в Копенгагене и ее датские коллеги обнаружили коробку с человеческими костями в процессе оценки текстильных находок эпохи викингов. Ученые выяснили, что это останки из кургана Бьеррингхея.

Общая сохранность костей оказалась плохой, ни одна из них полностью не уцелела, поэтому выделить ДНК из них не получилось. В распоряжении специалистов оказалось 11 костей, относящихся, в основном, к нижней части тела человека, несколько небольших фрагментов скелета и мумифицированных мягких тканей.

К останкам прилипли пух, перья, меха и текстиль. Изучив их морфологию, ученые решили, что, вероятно, останки принадлежали двум взрослым мужчинам. Радиоуглеродная датировка подтвердила эти выводы, отнеся находки к 893-990 годам, что совпадает с дендрохронологической датировкой погребения (970-971 года).

Человеческие останки и артефакты, обнаруженные при раскопках кургана Бьеррингхея в 1868 году, считаются одним из самых знаменитых датских захоронений эпохи викингов. Это погребение известно своими многочисленными и хорошо сохранившимися вещами из шелка, золота и серебра. Особенно впечатляет инкрустированный серебром железный топор.

Такие находки вдохновили ученых дать название целому стилю в искусстве викингов (конец X - начало XI века), названному Маммен, в честь деревни, где находится курган Бьеррингхея. Специалисты отмечают, что его первые раскопки проводились грубыми методами, что привело к фрагментации многих текстильных артефактов. Но и сегодня это самая большая коллекция из датских могил эпохи викингов.