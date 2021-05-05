Пропавшие кости викингов нашли в неправильно подписанной коробке

Новости

ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч 16:03
Представительница Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз 16:02
"Победа" возобновит полеты в Рим с 12 июня 15:57
Глава Минприроды объяснил, зачем вкладывать деньги в изучение мерзлоты 15:51
Аккаунт мессенджера Signal заблокировали в Instagram 15:51
В Турции задержали устроивших обнаженную фотосессию украинок 15:49
Россияне снова смогут подать документы на визу Испании и Болгарии 15:45
СМИ: Тренер Витория близок к подписанию контракта со "Спартаком" 15:42
Программа экологического развития России обойдется в 50 млрд рублей 15:39
ВОЗ и ФРГ создадут в Берлине центр анализа информации об эпидемиях в мире 15:31
"Крылья Советов" выиграли ФНЛ, Сергеев побил рекорд турнира по голам 15:18
Bloomberg узнал, сколько получила жена Билла Гейтса в день развода 15:17
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум 15:16
Хуснуллин: Россия обеспечит Крым водой без поставок из Украины 15:15
СМИ узнали, от чего умер принц Филипп 15:12
Появился первый кадр из продолжения "Не дыши" 15:05
Меркель рассказала, чем займется после канцлерства 14:43
В Италии введут пропуск для путешествий по стране 14:41
Беспилотные автомобили смогут различать объекты на расстоянии 400 метров 14:40
Актер Дмитрий Черных умер от коронавируса 14:28
Аналитики ожидают роста ставок по ипотеке до 9-10% и разворот цен на жилье 14:20
Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая 14:19
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню Победы 13:54
ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС зарубежным госкомпаниям 13:51
В США чернокожему работнику присудили компенсацию в 546 тысяч долларов 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 15:38
Рубрика: Общество

Пропавшие кости викингов нашли в неправильно подписанной коробке

Текст: Алена Ларина
Фото: Nordland County Council Фото: Nordland County Council
Фото: Nordland County Council

Останки викингов из знаменитого кургана Бьеррингхея, долгое время считавшиеся пропавшими, нашлись в неправильно подписанной музейной коробке.

Фото: iStock
В Норвегии найдены 1500-летние золотые подношения богам

Они были обнаружены в 1868 году в деревне Маммен на полуострове Ютландия и перевезены в Национальный музей Дании. Но потом пропали. Более ста лет о них ничего не было известно.

Как сообщает Antiquity, Шарлотта Римстад из Национального музея в Копенгагене и ее датские коллеги обнаружили коробку с человеческими костями в процессе оценки текстильных находок эпохи викингов. Ученые выяснили, что это останки из кургана Бьеррингхея.

Общая сохранность костей оказалась плохой, ни одна из них полностью не уцелела, поэтому выделить ДНК из них не получилось. В распоряжении специалистов оказалось 11 костей, относящихся, в основном, к нижней части тела человека, несколько небольших фрагментов скелета и мумифицированных мягких тканей.

К останкам прилипли пух, перья, меха и текстиль. Изучив их морфологию, ученые решили, что, вероятно, останки принадлежали двум взрослым мужчинам. Радиоуглеродная датировка подтвердила эти выводы, отнеся находки к 893-990 годам, что совпадает с дендрохронологической датировкой погребения (970-971 года).

Фото: iStock
В Мексике в подземной пещере майя найдены таинственные отпечатки рук

Человеческие останки и артефакты, обнаруженные при раскопках кургана Бьеррингхея в 1868 году, считаются одним из самых знаменитых датских захоронений эпохи викингов. Это погребение известно своими многочисленными и хорошо сохранившимися вещами из шелка, золота и серебра. Особенно впечатляет инкрустированный серебром железный топор.

Такие находки вдохновили ученых дать название целому стилю в искусстве викингов (конец X - начало XI века), названному Маммен, в честь деревни, где находится курган Бьеррингхея. Специалисты отмечают, что его первые раскопки проводились грубыми методами, что привело к фрагментации многих текстильных артефактов. Но и сегодня это самая большая коллекция из датских могил эпохи викингов.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19