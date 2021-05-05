Пушков: У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Леонида Кравчука по поводу Минских соглашений.

Напомним, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу заявил, что лично выступит за выход из Минского формата, если вопрос мирного урегулирования конфликта на востоке страны отойдет на второй план. Он также добавил, что важное значение имеют переговоры лидеров двух держав - Владимира Путина и Джо Байдена.

"У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики, как и суверенитета: исторически эта территория всегда искала себе внешних покровителей", - написал Пушков в Telegram. Сенатор подчеркнул, что на Украине сегодня нет элиты, способной к самостоятельному мышлению и поведению. Во власти случайные люди, которые ищут себе покровителей и финансовых доноров.