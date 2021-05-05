Путин и Эрдоган обсудили поставки "Спутник V"

Новости

В центре Петербурга забил фонтан кипятка 17:28
В Германии отменили Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за пандемии 17:21
СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве 17:10
Частицы Вечного огня будут доставлены в 268 памятных мест Словакии 17:05
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом 16:52
Минтранс предложил выделить субсидии на льготные кредиты для ремонта дорог 16:41
Хуснуллин сравнил прекращение подачи воды в Крым из Украины с геноцидом 16:34
Роскосмос оценил ситуацию с падением частей китайской ракеты 16:16
Капитан сборной РФ по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ 16:16
ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч 16:03
Представительница Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз 16:02
"Победа" возобновит полеты в Рим с 12 июня 15:57
Глава Минприроды объяснил, зачем вкладывать деньги в изучение мерзлоты 15:51
Аккаунт мессенджера Signal заблокировали в Instagram 15:51
В Турции задержали устроивших обнаженную фотосессию украинок 15:49
Россияне снова смогут подать документы на визу Испании и Болгарии 15:45
СМИ: Руй Витория близок к подписанию контракта со "Спартаком" 15:42
Программа экологического развития России обойдется в 50 млрд рублей 15:39
ВОЗ и ФРГ создадут в Берлине центр анализа информации об эпидемиях в мире 15:31
"Крылья Советов" выиграли ФНЛ, Сергеев побил рекорд турнира по голам 15:18
Bloomberg узнал, сколько получила жена Билла Гейтса в день развода 15:17
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум 15:16
Хуснуллин: Россия обеспечит Крым водой без поставок из Украины 15:15
СМИ узнали, от чего умер принц Филипп 15:12
Появился первый кадр из продолжения "Не дыши" 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 17:02
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудили поставки "Спутник V"

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Турции провели телефонный разговор. Лидеры в деталях обсудили вопросы борьбы с распространением коронавируса, в том числе с учетом эпидситуации в Турции. Россия готова уже с этого месяца организовать поставки вакцины "Спутник V", сообщили в пресс-службе Кремля.

Также прорабатываются возможности налаживания совместного производства этой вакцины на турецких предприятиях. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за содействие. Президенты убеждены, что предпринимаемые противоэпидемические меры позволят кардинально улучшить обстановку и возобновить двусторонние связи в туризме.

Фото: iStock
Турецкий журналист: Послание Путина - "манифест нового мира"

Главы государств выразили настрой на скоординированную работу для продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирии. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили также ситуацию в Ливии. Условились и далее поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны при должном учете интересов основных политических сил и регионов, отметили в Кремле.

Лидеры затронули и вопросы нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Путин и Эрдоган договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного диалога по другим каналам.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Российско-турецкие отношения

Главное сегодня

ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
Надзорный совет Facebook решил сохранить блокировку аккаунтов Трампа
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов