Путин и Эрдоган обсудили поставки "Спутник V"

Также прорабатываются возможности налаживания совместного производства этой вакцины на турецких предприятиях. Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за содействие. Президенты убеждены, что предпринимаемые противоэпидемические меры позволят кардинально улучшить обстановку и возобновить двусторонние связи в туризме.

Главы государств выразили настрой на скоординированную работу для продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов Сирии. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили также ситуацию в Ливии. Условились и далее поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны при должном учете интересов основных политических сил и регионов, отметили в Кремле.

Лидеры затронули и вопросы нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Путин и Эрдоган договорились о продолжении личных контактов и развитии регулярного диалога по другим каналам.