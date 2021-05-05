Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы

Президенты России и Таджикистана проведут переговоры накануне Дня Победы.

Такую информацию ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, проведут ли лидеры отдельную встречу помимо совместного участия в мероприятиях Дня Победы. "Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве", - уточнил Песков.

Ранее в пресс-службе президента Таджикистана РИА Новости сообщили, что Эмомали Рахмон и сопровождающие лица сразу после торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе отправятся в Москву, где примут участие в Параде.