ПВО Сирии уничтожили часть выпущенных по Латакии израильских ракет

Часть ракет, выпущенных израильской армией по объектам в Сирии, удалось сбить средствам ПВО арабской республики. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военных.

В министерстве обороны рассказали, что "враждебный Израиль" в 2:18 по местному времени нанес серию ударов с воздуха по целям в прибрежной зоне на юго-западе провинции Латакия. В результате этой атаки один человек погиб, еще шесть пострадали. Среди травмированных - женщина и ребенок. Такие данные приводят местные власти.

Кроме того, был нанесен материальный ущерб. Частично разрушен склад пластиковых изделий, информирует РИА Новости.