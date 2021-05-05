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05.05.2021 11:20
Рубрика: В мире

Долг зовет

На бюджет страны усиливается давление внешних заимствований
Текст: Лариса Ли (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 96(8447)
На китайские кредиты в КР построили несколько крупных промышленных объектов, в том числе Карабалтинский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Темир Сыдыкбеков На китайские кредиты в КР построили несколько крупных промышленных объектов, в том числе Карабалтинский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Темир Сыдыкбеков
На китайские кредиты в КР построили несколько крупных промышленных объектов, в том числе Карабалтинский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Темир Сыдыкбеков
Последние данные об экономической ситуации в стране, представленные Нацстаткомом КР, не вселяют оптимизма. Основные макроэкономические показатели за первые три месяца текущего года демонстрируют, что республика пока не оправилась от удара, нанесенного пандемией коронавируса.

В январе - марте ВВП КР составил около 118 миллиардов сомов. Это на 9,4 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Непростое состояние экономики Киргизии вызывает вопрос: справится ли республиканский бюджет с выплатами по внешним займам, если ситуация не изменится к лучшему?

На конец января 2021-го размер государственного долга вплотную приблизился к пяти миллиардам долларов, из которых 85,2 процента (свыше 4,2 миллиарда) - обязательства по кредитам перед международными финансовыми институтами и организациями, а также странами-донорами. На долю внутреннего долга приходится 14,8 (732,5 миллиона долларов).

По последним данным минфина КР, на обслуживание внешнего долга страны из бюджета направили более трех миллиардов сомов (675 миллионов - проценты). Из года в год выплаты дивидендов кредиторам только увеличиваются. В прошлом году КР потратила свыше 16 миллиардов сомов на погашение внешнего долга (4,5 миллиарда - проценты).

Фото: Пресс-служба правительства КР
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При этом республика не собирается отказываться от финансовой помощи извне. Ссылаясь на борьбу с пандемией COVID-19, власти КР запросили еще 700 миллионов долларов у международных доноров, но получили пока половину суммы, так как экономический кризис ударил по всем странам мира, не обошел стороной ни богатые, ни бедные государства. Если бы не этот фактор, то отечественный госдолг уже перевалил бы за пять миллиардов.

За годы независимости Киргизия только накапливала обязательства, расширяя число кредиторов. Сегодня это десятки международных фондов, банков, стран-доноров. Самые крупные кредиторы - Россия и Китай. Но если Российская Федерация не раз прощала огромные долги и продолжает оказывать республике безвозмездную помощь даже в самые тяжелые для себя времена, то с соседями из Поднебесной дело обстоит иначе.

В последние десять лет именно Китай больше всего кредитовал Киргизию. В результате сегодня заимствования у КНР составляют 41,8 процента от общего объема внешнего долга (1,782 миллиарда долларов). Такая ситуация порождает споры и дискуссии в экспертных кругах относительно того, чем может грозить республике невыполнение обязательств перед самым крупным кредитором.

Фото: Данияр Каримов
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Президент КР Садыр Жапаров в одном из интервью местным СМИ заявил, что порядок выплаты внешнего долга другому государству аналогичен расчету за обыкновенный банковский кредит. Как известно, ни один финансовый институт не выдаст заем без залогового обеспечения. Так и здесь.

- Заключается соглашение, в котором говорится, что если не удастся выплатить долг или происходит опоздание на один день, то заемщик забирает залог. К примеру, это ТЭЦ, дорога Север - Юг, ЛЭП "Датка-Кемин". Мы же на них у КНР брали деньги. И если мы вовремя не заплатим, то управление этими объектами уйдет той стороне, - сказал глава государства. При этом он заверил, что, как и в прошлом году, в 2021-м правительство продолжит рассчитываться с кредиторами. По информации министерства экономики и финансов КР, в текущем году страна должна заплатить китайскому Эксимбанку 88, а в 2022-м - 111 миллионов долларов.

Мнение

Экс-вице-премьер-министр КР,  финансовый аналитик Максат Мамытканов

В мировой практике критическим порогом внешних заимствований является показатель выше 60 процентов к ВВП. Республика давно перешагнула эту цифру. Финансовые власти страны ведут политику управления госдолгом в соответствии с рекомендациями международных консультантов. Основную ответственность за внешние заимствования берет на себя государство, будучи реализатором реформ как в госуправлении, так и в экономике в целом.

Проблема госдолга напрямую зависит от качества и эффективности госуправления, макроэкономики и уровня коррупции. Скорейшее доведение реформ в стране до логического конца, создание современного, компактного и эффективного аппарата власти, современной экономики, базирующейся на принципах свободы капитала, возможностей и инноваций, - главная задача, которую необходимо решить в стране в кратчайшие сроки.

Киргизия входит в "горячую" пору выплат по долговым обязательствам, срок которых подходит к концу. И средств на это будет требоваться все больше и больше. Полагаться на бюджет рискованно, учитывая прогнозы аналитиков, предсказывающих медленный рост экономики, безработицу, сокращение притока инвестиций, снижение доходов, рост инфляции. Поэтому правительство вынуждено искать дополнительные резервы, чтобы продолжать отвечать по своим обязательствам. В частности, вести активные переговоры с донорами о реструктуризации, отсрочке, а еще лучше, если удастся, о списании долгов.

В мире экс-СССР Киргизия

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