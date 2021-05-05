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05.05.2021 09:59
Рубрика: Общество

Боевая авиация пролетит над Красной площадью в рамках подготовки к параду

Текст: Сергей Птичкин
Минувшей ночью на Красной площади состоялась ночная тренировка военного парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Прошли пешие колонны и военная техника. А в первой половине дня 5 мая запланирован пролет парадного строя авиации над Красной площадью.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Над столицей должны пролететь 23 вертолета и 53 самолета ВКС. Все полеты будут выполняться на высотах от 180 до 550 м и на скорости от 200 до 550 км/ч.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Тренировку воздушного парада над Ростовом показали из кабины Су-34

Уже известно, что воздушный парад 2021 года пройдет с новым элементом в виде пролета стратегического ракетоносца Ту-160 в сопровождении звена самолетов Су-35.

Еще одним новшеством станет открытие воздушного парада тремя тяжелыми транспортными вертолетами Ми-26, за которыми последуют транспортно-боевые вертолеты Ми-8, ударные Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" с ударными Ми-28Н.

Тренировочный пролет завершат экипажи самолетов МиГ-37К, Су-57 и три группы самолетов "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" с пилотажными группами "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29, а шесть штурмовиков Су-25 в ходе парада окрасят небо цветами российского флага.

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