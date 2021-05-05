Диагональные пешеходные переходы в Москве отметят пунктиром

Летом диагональным пешеходным переходам изменят разметку. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

На 41 пешеходном переходе вместо бело-желтой разметки по диагонали, границы перехода отметит пунктир. То есть на перекрестке "зебры" соединят ближайшие тротуары, а в центре перекрестка пунктиром изобразят крест. "Новая разметка пунктиром выглядит аккуратнее, экономит краску, а самое главное - по ней не будут проскальзывать колеса машин и мотоциклов", - сообщает департамент транспорта.

Такие изменения появятся уже нынешним летом.

Напомним, что диагональные пешеходные переходы начали появляться в Москве несколько лет назад по просьбам самих жителей - по ним дорогу переходить быстрее и удобнее.