Фото: Ярославского ветерана поздравили со 105-летием

Ярославского ветерана Великой Отечественной войны Сергея Михайловича Фураева поздравили со 105-летием со дня рождения и предстоящим Днем Победы.

Кадеты средней школы № 14 имени Лататуева и артисты ансамбля казачьей песни "Чарочка" из Дома культуры имени Добрынина приехали с поздравлениями прямо во двор дома, где живет участник войны, и устроили для него концерт: спели любимые песни военных лет и, конечно, "День Победы". К поздравлениям присоединились и многие соседи ветерана.

Сергей Фураев родился в многодетной семье в деревне Соколово Ростовского района Ярославской области. Здесь же начал трудовой путь в колхозе "День урожая". В конце тридцатых годов переехал в Ростов, работал на Северной железной дороге, с 1940 года живет в Ярославле. Трудился на шинном заводе, ушел на фронт в 1942-м

- Сергею Михайловичу довелось от начала и до конца пройти Сталинградскую битву, воевал он и на Курской дуге. Был тяжело ранен, после ранения вернулся на фронт в танковый батальон. Уже в составе батальона он воевал за освобождение Белоруссии, Прибалтики, где и встретил Победу в 1945 году. Затем на Дальнем Востоке освобождал Маньчжурию от японских захватчиков, - рассказал о пути ветерана на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

За героизм и смелость Сергей Михайлович награжден медалью "За отвагу", орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, другими правительственными наградами.

- Трое детей, пятеро внуков, семь правнуков окружают ветерана любовью и заботой. Как следует поздравили ветерана и мы. Долгих лет жизни, Сергей Михайлович! Будьте здоровы! А мы держим равнение на вас, - подчеркнул глава области.

Кстати

К 76-летию Великой Победы в Ярославской области запустили акцию "Подарки победителям" (финансируется из внебюджетных источников). Больше 250 ветеранов получат к празднику важные и нужные в быту и хозяйстве вещи: телевизоры, холодильники, газовые плиты, путевки для прохождения санаторно-курортного лечения.