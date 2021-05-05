Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню Победы

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят Москву в преддверии 9 мая флагами и декоративными конструкциями. Об этом журналистам сообщил заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

Как рассказал заммэра, День Победы - один из самых любимых и важных праздников для России, в 2021 году отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате город украсят не только флаги, но и декоративные конструкции, тематические стенды и стелы, поздравительные открытки. Специально к празднику была разработали концепция украшения.

"Основным цветом был выбран красный, - подчеркнул Петр Бирюков. - В рамках реализации концепции запланировано оформление въездов в город, ТТК и вылетных магистралей, центральных площадей, мостов и набережных, пешеходных зон, парков и скверов".

В преддверии Дня Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки появится огромная звезда "Город-герой Москва".

"В общей сложности будет установлено более 2,7 тыс. декоративных элементов, большая часть из которых - флаговые конструкции, - сообщил Бирюков. - Флаги традиционно украсят перила главных московских мостов: Крымского, Новоарбатского, Большого Устьинского, Бородинского, Большого Москворецкого и ряда других".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.