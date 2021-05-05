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05.05.2021 13:13
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Тематические туры и маршруты ко Дню Победы появились на Russpass

Текст: Любовь Проценко

Цифровой сервис Russpass составил подборку тематических туров и маршрутов по России ко Дню Победы, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фото: Кадр видео RT
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"Специальный раздел на Russpass объединил больше 50 готовых маршрутов и отдельных объектов для посещения в разных регионах страны. Здесь собраны идеи, как провести праздничные выходные с семьей и друзьями. Музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, других городов, все они хранят частичку нашей истории, память о защитниках Родины и подвиге поколения Победы", - рассказала Сергунина.

Битве за Москву, в частности, посвящен маршрут по столице. Те, кто отравятся им, увидят обелиск "Москва - город-герой", Могилу Неизвестного Солдата, мемориальный комплекс "Штыки", а также Государственный музей обороны Москвы и Музей Победы на Поклонной горе. В Музее Победы накануне праздника, 7 мая, откроется новая экспозиция "Мир после войны".

"Дорога жизни" посвящена единственному пути, который связывал блокадный Ленинград с Большой землей. На берегу Ладожского озера находятся две бетонные дуги, символизирующие разрыв кольца блокады. От этого монумента и начинается памятный маршрут. Следующий пункт - музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни". Здесь расскажут, как по ледовой трассе доставляли продовольствие, топливо и боеприпасы, вывозили раненых и больных. Подробнее о блокаде, судьбах людей и значении битвы за город можно узнать благодаря экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

Маршрут "Севастопольский вальс" включает мемориалы и музеи, например, памятник солдату и матросу на мысе Хрустальном. Скульптурная композиция изображает рвущихся в бой защитников и хранит память об освобождении Севастополя в 1944 году.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Маршрут по Волгограду начинается от историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. А одна из дальнейших остановок - знаменитый дом Павлова, в котором около двух месяцев героически держала оборону группа советских солдат. Позже с торца здания воздвигли колоннаду и памятник-барельеф со словами "58 дней в огне".

Есть туры и экскурсии по Амурской, Брянской, Псковской, Тверской областям и другим регионам России. Например, экскурсия "Летят журавли" по Тверской области включает посещение Ржевского мемориала советскому солдату. Фигура высотой в 25 метров установлена в память о всех солдатах Великой Отечественной войны.

Для тех, кто хочет составить собственный маршрут, подготовлен список музеев, парков и памятников. В него, в частности, вошли Музей боевой славы в Астрахани, музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление" и монумент "Вечный огонь" в Ярославле.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Экономика Туризм Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Центральная Россия Москва Мэр Москвы ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Севастополь ЮФО Волгоградская область Волгоград ДФО Амурская область День Победы

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