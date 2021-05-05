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Текст:   Василий Кошкин 
14:29 05.05.2021

Названы города с самым большим ростом цен на элитное жилье

Москва и Санкт-Петербург вошли в десятку городов мира, где был зафиксирован самый большой рост цен на элитную недвижимость. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Согласно данным аналитиков, в Москве за год элитное жилье подорожало на 12,4%, за первый квартал 2021 года - 7,3%. В результате столица поднялась с одиннадцатого на восьмое место в рейтинге.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В свою очередь Петербург переместился с 43-й на шестую строчку. За год рост цен составил 13,4%, за квартал - 2,5%.

"Рынок элитной жилой недвижимости Москвы уже долгое время развивается достаточно планомерно и стабильно, с тенденцией к умеренному росту. Средневзвешенная цена предложения показывает положительную динамику на протяжении последних трех лет, исключая моменты технического снижения квартальных показателей в связи с выходом крупных проектов по более низким стартовым ценам", - заявила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Russia Ольга Широкова.

Общий рейтинг возглавили китайские города Шэньчжэнь (+18,9%), Шанхай (+16,3%) и Гуанчжоу (+16,2%). Всего же в 46 анализируемых городах цены в первом квартале 2021 года выросли в среднем на 4,6% - это рекордный показатель с четвертого квартала 2017 года.

При этом в нескольких европейских столицах элитное жилье, напротив, подешевело: в Берлине - минус 1,3%, в Мадриде - минус 2,9%, в Лондоне - минус 3,5%, в Париже - минус 3,7%.

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