Штрафы за костры на природе в Подмосковье увеличились вдвое

Новости

В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре в четверг 13:02
Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию 12:57
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 12:52
Подлодки КНР получили возможность поражать всю территорию США 12:48
Фото гигантского Байдена рассмешило соцсети 12:41
Австрия опередит ЕС с введением цифрового "зеленого паспорта" 12:31
В Минске дело Тихановского и его сообщников направлено в суд 12:21
Мишустин назвал дату для отчета о выплатах в 10 тыс рублей на школьников 12:13
Во Франции десятки людей могут получить третью дозу вакцины от коронавируса 12:12
Делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID-19 12:11
Мишустин ввел новые меры бюджетной дисциплины 12:04
СМИ: Олимпиада в Токио может не состояться из-за коронавируса 11:57
В МИД РФ выразили соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике 11:54
Диагональные пешеходные переходы в Москве отметят пунктиром 11:49
Определена эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" 11:48
Оперштаб: Еще 1 785 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:46
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве 11:36
Парламенту Болгарии не удалось сформировать правительство 11:19
NVIDIA покажет две новые флагманские видеокарты 31 мая 11:07
Еще одна смерть после вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде 10:51
В Москве задержаны арендодатель и управляющий сгоревшей гостиницы 10:49
На Урале составили портрет невыездного должника 10:24
Росстандарт изменил кодификацию робототехники 10:18
Кросби обогнал Овечкина по набранным очкам в НХЛ 10:16
Тройка богатейших людей мира потеряла за сутки почти 10 млрд долларов 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 12:40
Рубрика: Происшествия

Штрафы за костры на природе в Подмосковье увеличились вдвое

Текст: Тимофей Борисов
Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о полном запрете разведения открытого огня на природе, в лесах и возле водоемов. Это связано с тем, что в Подмосковье с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Соответственно, с этого же дня величина штрафов за нарушения удваивается.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС России. Как пояснил сегодня начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Александр Медведев, согласно действующему законодательству, удвоение штрафов касается всех - и физических, и юридических лиц, и организаций. Если в обычные дни за нарушения разведения открытого огня на природе штраф для гражданина составляет от 2 до 4 тысяч, то во время особого противопожарного режима - до 8 тысяч. А юрлица вместо 200 тысяч рублей могут раскошелиться на 400 тысяч.

В 24 столичных медучреждениях модернизированы противопожарные системы

Эти штрафы можно получить, если нарушителя застанут возле костра или возле импровизированного мангала. Исключение составляет только личное подсобное хозяйство или дача. Там жарить шашлыки, сжигать мусор, разводить костер можно. Но и в этом случае есть ограничения.

Согласно вступившим в силу поправкам, жарить шашлыки разрешено не ближе 5 метров от дома. Такие же нормы предусмотрены и для сжигания порубочных остатков или мусора.

"Мусор разрешено сжигать только на огороженном собственном участке в бочке объемом не более 1 кубического метра. Обязательно должна быть поблизости крышка, которой можно было бы накрыть бочку. Также рядом должен находиться либо огнетушитель, либо ведро с водой, а также тот, кто мог бы в любой момент потушить огонь. Также и с костром. Его можно разводить на собственном участке в яме глубиной от 30 сантиметров. Вокруг ямы должна быть опашка от мусора в 1 метр", - пояснил Александр Медведев на пресс-конференции в ТАСС.

Он предупредил, что выжигание прошлогодней листвы запрещено повсеместно, неважно на природе или на личном участке.

По его данным, за эти несколько дней мая уже 288 человек и 15 юридических лиц привлечено к административной ответственности за нарушения норм пожарной безопасности. Более 1 тысячи человек привлекаются, чтобы контролировать выполнение закона. В группы контроля входят инспекторы МЧС, волонтеры и сотрудники полиции. Правда, замначальника подмосковного главка добавил, что МЧС лютовать не собирается. К ответственности привлекут только самых упорных нарушителей, которые не согласятся по-хорошему затушить огонь, либо разведут его снова, когда инспекторы уйдут.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных