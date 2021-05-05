Штрафы за костры на природе в Подмосковье увеличились вдвое

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о полном запрете разведения открытого огня на природе, в лесах и возле водоемов. Это связано с тем, что в Подмосковье с 1 мая установлен особый противопожарный режим. Соответственно, с этого же дня величина штрафов за нарушения удваивается.

Об этом сообщили в подмосковном главке МЧС России. Как пояснил сегодня начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Александр Медведев, согласно действующему законодательству, удвоение штрафов касается всех - и физических, и юридических лиц, и организаций. Если в обычные дни за нарушения разведения открытого огня на природе штраф для гражданина составляет от 2 до 4 тысяч, то во время особого противопожарного режима - до 8 тысяч. А юрлица вместо 200 тысяч рублей могут раскошелиться на 400 тысяч.

Эти штрафы можно получить, если нарушителя застанут возле костра или возле импровизированного мангала. Исключение составляет только личное подсобное хозяйство или дача. Там жарить шашлыки, сжигать мусор, разводить костер можно. Но и в этом случае есть ограничения.

Согласно вступившим в силу поправкам, жарить шашлыки разрешено не ближе 5 метров от дома. Такие же нормы предусмотрены и для сжигания порубочных остатков или мусора.

"Мусор разрешено сжигать только на огороженном собственном участке в бочке объемом не более 1 кубического метра. Обязательно должна быть поблизости крышка, которой можно было бы накрыть бочку. Также рядом должен находиться либо огнетушитель, либо ведро с водой, а также тот, кто мог бы в любой момент потушить огонь. Также и с костром. Его можно разводить на собственном участке в яме глубиной от 30 сантиметров. Вокруг ямы должна быть опашка от мусора в 1 метр", - пояснил Александр Медведев на пресс-конференции в ТАСС.

Он предупредил, что выжигание прошлогодней листвы запрещено повсеместно, неважно на природе или на личном участке.

По его данным, за эти несколько дней мая уже 288 человек и 15 юридических лиц привлечено к административной ответственности за нарушения норм пожарной безопасности. Более 1 тысячи человек привлекаются, чтобы контролировать выполнение закона. В группы контроля входят инспекторы МЧС, волонтеры и сотрудники полиции. Правда, замначальника подмосковного главка добавил, что МЧС лютовать не собирается. К ответственности привлекут только самых упорных нарушителей, которые не согласятся по-хорошему затушить огонь, либо разведут его снова, когда инспекторы уйдут.