Собянин: Электронные услуги экономят работающим людям не менее 2 дней в году

"На днях mos.ru преодолел символический рубеж 2 000 000 000 электронных услуг и сервисов, которыми воспользовались москвичи. А начиналось все 10 лет назад, в 2011 году с электронной услуги оформления разрешения на работу такси. Затем к нему прибавились электронная запись ребенка в первый класс и получение ЕПД для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эти первые электронные услуги сформировали московский стандарт, который в общем и целом сохраняется по сей день".

Московским стандартом предусмотрено, что электронные услуги должны быть доступны и удобны. Поэтому их можно получить из любой точки мира в режиме 24/7. Основной канал взаимодействия города и горожан - портал mos.ru. Власти ставят задачу по возможности перевести в электронный вид все городские услуги. И сегодня на портале уже более 380 услуг и сервисов. Зарегистрировались же более 13,9 миллиона человек - больше, чем по статистике живет в Москве.

Абсолютным рекордсменом является электронный дневник. А второе и третье место делят прием показаний приборов учета воды и проверка автомобильных штрафов.

А еще, как написал градоначальник, на портале mos.ru появилось несколько полезных сервисов, которые делают жизнь горожан интереснее и помогают решить важные общественные проблемы.

"Например, благотворительный сервис, с помощью которого можно помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке. Недавно был создан первый в России городской централизованный сервис для поиска пропавших домашних животных", - написал Сергей Собянин.

В скором будущем с помощью искусственного интеллекта портал mos.ru научится предугадывать, что может потребоваться москвичам в конкретной жизненной ситуации, пишет мэр. Например, при рождении ребенка предложит сразу же записать его в детский сад и прикрепиться к поликлинике, сообщит о положенных выплатах и льготах. Но и сейчас электронные услуги экономят работающим людям не менее 2 дней в году, которые раньше они тратили на разъезды и очереди в разных конторах. И эта революция прошла абсолютно естественно и незаметно для большинства москвичей, заключил Собянин.