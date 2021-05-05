В подготовке к Параду в Москве участвуют 3 тысячи специалистов городских служб

К Параду Победы 9 мая в Москве готовятся не только военные, но и городские службы. Всего в этой работе задействовано около 3 тысяч специалистов и 2 тысяч единиц техники. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты ведомства подготавливают маршрут движения, делают временную разметку, организовывают движение городского общественного транспорта и прочую работу.

"Эти вопросы решаются не в последний день, они решаются гораздо раньше, - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков телеканалу РБК. - Дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений и дождеприемной сети на маршруте движения военной техники, на некоторых участках защитили от деформации гранитное мощение прочным резиновым покрытием".

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, во время мероприятий на всем маршруте движения техники будут дежурить аварийные бригады. После прохождения техники дорожное покрытие помоют, чтобы удалить следы топлива.