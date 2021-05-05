В Московском регионе введен особый противопожарный режим. А это означает полный запрет разведения открытого огня на природе, в лесах и возле водоемов. Отныне костры и приготовление шашлыков разрешены только на дачах и личных приусадебных участках. Полностью запрещено и выжигание прошлогодней травы. За разжигание любого открытого огня на природе действующие штрафы удваиваются.

Как пояснил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области Александр Медведев, согласно действующему законодательству, удвоение штрафов касается всех - и физических, и юридических лиц, и организаций. Если в обычные дни за нарушения разведения открытого огня на природе штраф для гражданина составляет от 2 до 4 тысяч, то во время особого противопожарного режима - до 8 тысяч. А юрлица вместо 200 тысяч рублей могут раскошелиться на 400 тысяч.

Жарить шашлыки разрешено не ближе 5 метров от дома. Мусор можно сжигать в бочке, а костер разводить в яме глубиной от 30 сантиметров. Рядом должны быть средства тушения и телефон. За эти несколько дней мая уже 288 человек и 15 юрлиц привлечены к административной ответственности за нарушения норм пожарной безопасности. Более 1 тысячи человек привлекаются, чтобы контролировать выполнение закона. В группы контроля входят как инспекторы МЧС, так и волонтеры, и сотрудники полиции. Правда, замначальника подмосковного главка добавил, что МЧС лютовать не собирается. К ответственности привлекут только самых упорных нарушителей, которые не согласятся по-хорошему затушить огонь либо разведут его снова, когда инспекторы уйдут.