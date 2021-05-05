Камчатка поднимет адреналин и удивит уникальным пляжем

Путешествие по Камчатке - это возможность пролететь на вертолете над долиной гейзеров, искупаться в горячих источниках на знаменитой Паратунке, заняться серфингом и забраться на вершину вулкана.

В гости к огненным вершинам

Знаменитый вулкан Ключевская Сопка. Фото: Камчатский туристский информационный центр

Высоченные исполины, каждый из которых может разбушеваться и начать извергать потоки огненной лавы - это, пожалуй, главная достопримечательность Камчатки. На полуострове около 30 действующих и примерно 160 потухших вулканов, которые с 1996 года входят в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вулкан Ключевская Сопка, к примеру, по своей активности уступает только гавайскому вулкану Килауэа. 18 февраля 2021 года там произошел побочный прорыв на высоте 2 850 метров. И несколько недель длилось непрерывное извержение. А в середине марта интернет просто взорвали видеокадры, где были засняты туристы, жарившие сосиски прямо на раскаленной лаве. Конечно, делать так не стоит, и даже сами экстремалы попросили не повторять их "фокус", объяснив, что долго готовились к эксперименту. Но все же близкое соседство с вулканами, даже в их спокойном состоянии, способно поднять адреналин в крови.

Местные туроператоры предлагают различные программы знакомства с исполинами от коротких в несколько часов до длительных - на пару недель. Тур "Огненные вершины" продолжительностью 12 дней обойдется в 110 тысяч 700 рублей. Путешественники пройдут по тропе внутри разлома Мутновского вулкана, которая приведет в самый центр его активности. Познакомятся с вулканом Горелый и множеством его кратеров, проведут три дня среди Ключевской группы вулканов и это еще далеко не все приключения.

На вертолете - к гейзерам

Для полета на вертолете важно, чтобы набралась группа, иначе он не состоится. Фото: Камчатский туристский информационный центр

"Будут также актуальны морские прогулки, туры к горячим источникам и водопадам, джип-туры, спортивная охота, вертолетные экскурсии, - отмечает консультант Камчатского туристского информационного центра (ТИЦ) Анна Смирнова.

Для полета на вертолете важно, чтобы набралась группа, иначе он не состоится. Заплатить придется от 30 до 46 тысяч рублей за небесную экскурсию длинной от четырех до шести часов. Недешево. Но впечатления точно будут незабываемыми! Один из самых продолжительных вертолетных туров - знакомство с визитной карточкой Кроноцкого заповедника - долиной гейзеров. Она находится в 180 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Добраться туда трудно, а на территории действует заповедный режим.

Путешественники начнут экскурсию с часового перелета, во время которого, если позволит погода смогут увидеть два действующих вулкана - Карымский и Малый Семячик. Дальше их ждет 1,5 часа прогулки в долине. А после возможность увидеть еще две уникальные природные достопримечательности - вулкан Узон и Налычевскую долину.

Никто не замерзнет

Природная вода настолько горячая, что в ней невозможно замерзнуть даже зимой. Фото: Камчатский туристский информационный центр

Одна из самых популярных у туристов и вместе с тем доступных по цене экскурсий - поездка на горячие источники. Для многих путешественников они ассоциируются со словом Паратунка. Буквально 50 минут по автомобильной дороге - и вы в долине реки Паратунка, где на протяжении 30 километров вдоль трассы построено множество санаториев и баз отдыха. Большинство бассейнов находятся под открытым небом и работают круглые сутки.

Кстати, на будущее. Особое наслаждение - искупаться в горячей целебной воде зимней ночью, когда все вокруг укрыто многометровыми сугробами, над поверхностью бассейна понимается облако горячего пара, а на небе сияют звезды. "Отдых в таком естественном спа, - обещают в ТИЦ, - согреет не только тело, но и душу. Природная вода настолько горячая, что в ней просто невозможно замерзнуть. Кстати, поэтому в санаториях обычно не один бассейн, а как минимум два - второй с более прохладной водой".

И уж точно не стоит уезжать с Камчатки, не побывав на берегу Тихого океана на знаменитом Халактырском пляже. Он находится на восточном побережье в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за постоянных извержений вулканов на полуострове, берег покрыт черным вулканическим песком.

Уникальный пейзаж привлекает в это место туристов со всего мира. Здесь можно просто гулять и делать необычные фотографии, а можно заняться серфингом. Сделать это сможет даже новичок. Научить "ловить волну" круглый год готовы опытные инструкторы местных серф-школ.

Как добраться

Знаменитый монумент с медведями по дороге из аэропорта. Фото: Камчатский туристский информационный центр

То, что Россия начинается на Камчатке, знает каждый житель полуострова. А гости узнают по дороге из аэропорта, глядя на знаменитый монумент с медведями. Из Москвы в Петропавловск-Камчатский можно долететь самолетом за восемь с половиной часов. Стоимость билетов туда-обратно составит около 27 тысяч рублей.

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