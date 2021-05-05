За десятилетия жизни на Курилах Есауловы так и не научились закрывать квартиру на ключ. В краю "рискованного земледелия" они выращивают розы, гранат и виноград, а Итуруп считают лучшим местом на земле.

Роман в больнице

- Мы больше половины жизни здесь вообще без замка обходились. Потом муж врезал его в дверь, но мы так ни разу и не пользовались им. А зачем? - сражает наповал Нина Евгеньевна Есаулова.

- Воров не боитесь? - выдыхаю я.

- У нас воровать не заведено, - машет рукой собеседница.

Вроде бы нигде не заведено. Но двери настежь - только здесь. Воистину, глядя на жизнь, нельзя не удивляться!

Нина Евгеньевна называет себя деревенской. Ее детство прошло в сахалинском селе. Девочка рано осталась без отца, в семье было четверо детей.

- Мое детство не было легким, но многому меня научило, - вспоминает Нина Есаулова.

В 15 лет она поступила учиться на штукатура-маляра в одно из профессиональных училищ Южно-Сахалинска. А сразу после окончания пошла в медицинское училище.

В 1984 году начинающая медсестричка приехала работать в больницу Курильска. Подружка, выросшая на Курилах, в подробностях ей рассказала про этот город, пояснив, что он самый большой на Итурупе.

- Приехала, долго не могла понять, где здесь город. Тогда тут пыль столбом стояла, а после дождя в резиновых сапогах не везде пройти можно было, - улыбается Нина Евгеньевна.

В островную больницу попал с травмой руки бравый моряк Сергей Есаулов. Как сейчас помнит: обмер, видя молоденькую медсестру, которая изящной походкой поднималась по лестнице.

- На четвертый день после знакомства я признался ей в любви и сделал предложение стать моей женой, от которого Нина не отказалась, - вспоминает Сергей Александрович.

Он - коренной сибиряк. На Итуруп привела воинская служба. Говорит, что впечатление от острова было просто фантастическим. В первый его курильский вечер побережье светилось, червонным золотом отливало от света прожекторов.

- У меня дух захватило от такой красоты. Утром стало понятно, что это отсвечивали консервные банки, которыми было тогда усыпано все побережье, - смеясь, вспоминает Сергей Александрович.

Рыбалка, море и тишина

Итуруп стал комфортной гаванью их жизни. На "провокацию" про удаленность и труднодоступность отвечают, что у меня устарела информация.

- У нас новенький, современный аэропорт. Теперь самолеты летают регулярно, - сообщают супруги.

Заметив в моих глазах недоверие, с которым часто приезжают с материка, подкидывают козырей.

- Здесь уникальная рыбалка, замечательное море, тишина. Самое главное - это люди. Настоящие курильчане - удивительный народ: поделятся последним и в беде не бросят никогда, - в унисон говорят Есауловы.

"Настоящие курильчане - удивительный народ: поделятся последним и в беде не бросят никогда"

В прошлом году супруги полетели в отпуск в курортный Пятигорск, но их хватило всего на две недели.

- Я чуть не плакала, так домой хотела, - признается Нина Евгеньевна.

Сергей Александрович все свои островные десятилетия работает плотником. Про него на Итурупе чаще всего говорят - "золотые руки".

Улыбаясь, Есаулов замечает, что уже 20 лет - без спиртного и сигарет. Просто однажды решил, что они сильно мешают жить.

- Я же плотник, многие со мной по традиции старались спиртным рассчитаться. Но со временем понял, что это лишнее, - говорит он.

С чем не смог расстаться матрос спортроты Есаулов, так это со спортом. Большую часть долгой курильской зимы, в свободное время, он проводит на хоккейной площадке. Благодаря супругу полюбила коньки и Нина Евгеньевна.

Они обожают итурупскую зиму.

- У вас же в это время ветра с ног сдувают, - не выдерживаю я.

- Что вы? Они закаляют! - считают Есауловы.

Розарий для любимой

Несколько лет назад Сергей Александрович увлекся выращиванием роскошных сортовых роз.

Теперь добрую половину лета на их участке буйствует розарий. Сергей Есаулов с мужицкой щедростью дарит всю эту красоту супруге:

- Я жене говорю: "Срезай, какие хочешь и когда хочешь".

Кроме роз суровый плотник выращивает на туманном острове лимоны и яблоки. Растет даже гранат, чья жизнь началась с зернышка спелого фрукта, купленного в местном магазине.

Двое их детей остались островитянами: сын со своей семьей живет в Курильске, дочка - на Сахалине.

Есауловы неспешно, но верно пришли к заветной мечте - построить дом.

- Участок купили замечательный, рядом с Курильском, сваи забили. Через пару лет пригласим на новоселье, - говорит Сергей Александрович.

У них уже готов проект будущего дома, рядом с которым поставят зимнюю кухню и жаркую баню. И обязательно теплицы.

- Понимаете, жизнь для нас, а не мы для нее. Поэтому все мечты и планы надо обязательно реализовывать, - философски замечает глава семьи.

Родное Охотское море в их семье считается лучшим в мире. Говорят, что теплая вода - это "не то". У них заведены еженедельные купания до конца октября. Зимой каждую неделю ездят "на ванночки" - так на Итурупе называют целебные купальни с термальными водами.

- Они очень полезны при заболеваниях костно-мышечной системы, - со знанием дела замечает Нина Есаулова.

К слову, она всю жизнь является "семейным доктором" для своих детей и внуков. Но из медицины ушла много лет назад. У нее получается замечательно управлять всеми вопросами "тыла" администрации острова, где она возглавляет отдел материально-технического обеспечения.

По островитянам Есауловым никогда не скажешь, что они на пороге серебряного возраста. Белозубые, спортивные, моложавые, стильно одетые. Спешащие по жизни. Счастливые!

Прямая речь

Вадим Рокотов, глава администрации Курильского городского округа:

- Семья Есауловых - это "соль" земли русской. На таких наш мир и держится. Увлеченные, неравнодушные, хозяйственные. Их двор летом утопает в цветах. Я никогда не видел супругов в плохом настроении. Всегда с улыбкой, приветливые и надежные люди.