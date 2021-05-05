Роман в больнице
- Мы больше половины жизни здесь вообще без замка обходились. Потом муж врезал его в дверь, но мы так ни разу и не пользовались им. А зачем? - сражает наповал Нина Евгеньевна Есаулова.
- Воров не боитесь? - выдыхаю я.
- У нас воровать не заведено, - машет рукой собеседница.
Вроде бы нигде не заведено. Но двери настежь - только здесь. Воистину, глядя на жизнь, нельзя не удивляться!
Нина Евгеньевна называет себя деревенской. Ее детство прошло в сахалинском селе. Девочка рано осталась без отца, в семье было четверо детей.
- Мое детство не было легким, но многому меня научило, - вспоминает Нина Есаулова.
В 15 лет она поступила учиться на штукатура-маляра в одно из профессиональных училищ Южно-Сахалинска. А сразу после окончания пошла в медицинское училище.
В 1984 году начинающая медсестричка приехала работать в больницу Курильска. Подружка, выросшая на Курилах, в подробностях ей рассказала про этот город, пояснив, что он самый большой на Итурупе.
- Приехала, долго не могла понять, где здесь город. Тогда тут пыль столбом стояла, а после дождя в резиновых сапогах не везде пройти можно было, - улыбается Нина Евгеньевна.
В островную больницу попал с травмой руки бравый моряк Сергей Есаулов. Как сейчас помнит: обмер, видя молоденькую медсестру, которая изящной походкой поднималась по лестнице.
- На четвертый день после знакомства я признался ей в любви и сделал предложение стать моей женой, от которого Нина не отказалась, - вспоминает Сергей Александрович.
Он - коренной сибиряк. На Итуруп привела воинская служба. Говорит, что впечатление от острова было просто фантастическим. В первый его курильский вечер побережье светилось, червонным золотом отливало от света прожекторов.
- У меня дух захватило от такой красоты. Утром стало понятно, что это отсвечивали консервные банки, которыми было тогда усыпано все побережье, - смеясь, вспоминает Сергей Александрович.
Рыбалка, море и тишина
Итуруп стал комфортной гаванью их жизни. На "провокацию" про удаленность и труднодоступность отвечают, что у меня устарела информация.
- У нас новенький, современный аэропорт. Теперь самолеты летают регулярно, - сообщают супруги.
Заметив в моих глазах недоверие, с которым часто приезжают с материка, подкидывают козырей.
- Здесь уникальная рыбалка, замечательное море, тишина. Самое главное - это люди. Настоящие курильчане - удивительный народ: поделятся последним и в беде не бросят никогда, - в унисон говорят Есауловы.
В прошлом году супруги полетели в отпуск в курортный Пятигорск, но их хватило всего на две недели.
- Я чуть не плакала, так домой хотела, - признается Нина Евгеньевна.
Сергей Александрович все свои островные десятилетия работает плотником. Про него на Итурупе чаще всего говорят - "золотые руки".
Улыбаясь, Есаулов замечает, что уже 20 лет - без спиртного и сигарет. Просто однажды решил, что они сильно мешают жить.
- Я же плотник, многие со мной по традиции старались спиртным рассчитаться. Но со временем понял, что это лишнее, - говорит он.
С чем не смог расстаться матрос спортроты Есаулов, так это со спортом. Большую часть долгой курильской зимы, в свободное время, он проводит на хоккейной площадке. Благодаря супругу полюбила коньки и Нина Евгеньевна.
Они обожают итурупскую зиму.
- У вас же в это время ветра с ног сдувают, - не выдерживаю я.
- Что вы? Они закаляют! - считают Есауловы.
Розарий для любимой
Несколько лет назад Сергей Александрович увлекся выращиванием роскошных сортовых роз.
Теперь добрую половину лета на их участке буйствует розарий. Сергей Есаулов с мужицкой щедростью дарит всю эту красоту супруге:
- Я жене говорю: "Срезай, какие хочешь и когда хочешь".
Кроме роз суровый плотник выращивает на туманном острове лимоны и яблоки. Растет даже гранат, чья жизнь началась с зернышка спелого фрукта, купленного в местном магазине.
Двое их детей остались островитянами: сын со своей семьей живет в Курильске, дочка - на Сахалине.
Есауловы неспешно, но верно пришли к заветной мечте - построить дом.
- Участок купили замечательный, рядом с Курильском, сваи забили. Через пару лет пригласим на новоселье, - говорит Сергей Александрович.
У них уже готов проект будущего дома, рядом с которым поставят зимнюю кухню и жаркую баню. И обязательно теплицы.
- Понимаете, жизнь для нас, а не мы для нее. Поэтому все мечты и планы надо обязательно реализовывать, - философски замечает глава семьи.
Родное Охотское море в их семье считается лучшим в мире. Говорят, что теплая вода - это "не то". У них заведены еженедельные купания до конца октября. Зимой каждую неделю ездят "на ванночки" - так на Итурупе называют целебные купальни с термальными водами.
- Они очень полезны при заболеваниях костно-мышечной системы, - со знанием дела замечает Нина Есаулова.
К слову, она всю жизнь является "семейным доктором" для своих детей и внуков. Но из медицины ушла много лет назад. У нее получается замечательно управлять всеми вопросами "тыла" администрации острова, где она возглавляет отдел материально-технического обеспечения.
По островитянам Есауловым никогда не скажешь, что они на пороге серебряного возраста. Белозубые, спортивные, моложавые, стильно одетые. Спешащие по жизни. Счастливые!
Вадим Рокотов, глава администрации Курильского городского округа:
- Семья Есауловых - это "соль" земли русской. На таких наш мир и держится. Увлеченные, неравнодушные, хозяйственные. Их двор летом утопает в цветах. Я никогда не видел супругов в плохом настроении. Всегда с улыбкой, приветливые и надежные люди.