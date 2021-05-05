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05.05.2021 20:48
Рубрика: Происшествия

Житель Забайкалья застрелил трех человек

В Забайкальском крае следователи начали проверку по факту убийства трех человек. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Во Владивостоке арестована подозреваемая в убийстве двух детей и мужа

Ранее правоохранителям поступила информация о тройном преступлении в Балейском районе. По предварительным данным, местный житель 1986 года рождения застрелил трех человек: 26-летнюю сожительницу, ее 18-летнего брата и мужчину 1986 года рождения.

Как уточнили в СК, сам подозреваемый свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более человек". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие ДФО Забайкальский край

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